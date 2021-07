/FOTO,VIDEO/ Po 172 letech končí textilní tradice v České Třebové. Továrna Primona, jejíž slavné časy jsou už dlouhá léta minulostí, jde v těchto dnech k zemi. Na místě, ze kterého se stal spíše brownfield, kde se scházejí vandalové, vzniknou bytové domy.

Továrna Primona, jejíž slavné časy jsou už dlouhá léta minulostí, jde k zemi. | Foto: Petr Bodlák

Smutná poslední éra bývalé továrny Primona tak končí. Už nyní se na jejím bourání podílí 80 tun těžký stroj s 26 metrů dlouhým ramenem. Do konce října by měly být hotové všechny bourací práce a od příštího roku se na místě nejspíše začne stavět. Podle jednatele investora Pavla Rosenbauma však demolice nebyla původním záměrem. Převládala naopak snaha budovu využít a pozemek doplnit takovými stavbami, které by na ni architektonicky navázaly.