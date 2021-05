Přímé vlakové spojení Letohrad – Praha končí. Cestující budou přesedat v Hradci

Od 12. června skončí jediný přímý vlak z Letohradu do Prahy. Nahradí jej spěšné vlaky. „Spojení Podorlicka s krajským městem tedy bude zachováno, při cestách do Prahy však bude nutné přestoupit v Hradci Králové,“ uvedl na svém webu Královéhradecký kraj. Rychlíky s číselným označení 936 a 937 budou zkráceny do trasy Praha – Hradec Králové a zpět.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

K této změně dochází v koordinaci s Královéhradeckým i Pardubickým krajem. „Spěšné vlaky mezi Hradec Králové a Letohradem budou zajišťovat třívozové soupravy s celkovou kapacitou asi 200 míst k sezení složení z motorového vozu řady 854, vozu vloženého a řídícího vozu,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Robert Pagan.

