Přijede letní kino bratří Čadíků

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) Řidič C - profesní průkaz (nákladní automobil Renault Midlum). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč, mzda max. 130 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Podbranská č.p. 2194, 560 02 Česká Třebová 2 + cesty, POŽADUJEME: , - řidičské oprávnění C, - profesní průkaz, NABÍZÍME: jídelní kupony, KONTAKT: osobně na pracovišti (Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová) nebo telefonicky. Pracoviště: Spo-t centrum s.r.o., Podbranská, č.p. 2194, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Lukáš Novák, +420 739 572 241.

Prodavači potravinářského zboží PRODAVAČ/KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Dr. E. Beneše č.p. 692, Parník, 560 02 Česká Třebová 2, CO U NÁS BUDETE DĚLAT:, - prodej masa a uzenin koncovým zákazníkům, - třídění a příprava suroviny, vykládání zboží do výlohy, - obsluha pokladny, váhy, CO POŽADUJEME:, - spolehlivost, pracovitost, - rychlost a pečlivost při práci, - praxe v prodeji nebo přímém kontaktu se zákazníkem výhodou, nikoli podmínkou, uchazeče bez praxe zaškolíme, CO NABÍZÍME:, - Pracoviště: Česká Třebová, prodejna Bivoj na Kauflandu, - Motivující mzda s prémiovou složkou až 4 000 Kč/měs., - Stravenky, - Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodiny , - Možnost příspěvku na volnočasové aktivity, - Zaměstnanecké slevy na nákup masa a uzenin, - Nástup: ihned nebo dohodou, - Dlouhodobá spolupráce, smlouva na dobu určitou se standardně prodlužuje na neurčito, - Stabilní prostředí české společnosti, KONTAKT: paní Jedličková, telefonicky (úterý a čtvrtek) nebo e-mailem. Pracoviště: Bivoj a.s. - pracoviště česká třebová, kaufland, Dr. E. Beneše, č.p. 692, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Kamila Jedličková, +420 702 197 409.