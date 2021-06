Uživatelé internetu si mohou na stránkách Krajské hygienické stanice sami ověřit, jak je voda čistá, za pomoci "smajlíků". Pokud mají modrou barvu, je vše v pořádku a nemusí se ničeho obávat. Zelená už znamená 2. stupeň znečištění - voda je vhodná ke koupání, ale už má zhoršené smyslové vlastnosti. Tuto známku nyní dostaly rybník Dlouhý na Orlickoústecku, rybník Hluboký v okrese Pardubice a také rybník Rosnička na Svitavsku. Tato vodní plocha je ale v mnohem lepší kondici, než tomu bývalo v minulosti. "Byly tam velké problémy, dokonce došlo i k úhynu ryb. Ale dost razantně se do řešení problému pustilo město Svitavy, které povolalo odborný tým profesora Maršálka z Brna. Díky aplikaci chemikálií, ale hlavně biologických přípravků, se zázrakem ze silného znečištění stala voda vhodná ke koupání," řekl ředitel Okresní hygienické stanice v Chrudimi Jaroslav Říha.

Město Svitavy navázalo intenzivní spolupráci s místními rybáři, kteří byli na daný problém byli dobře připraveni Celá situace oproti roku 2018 nestála jediný rybí život a nyní máme již jasno v tom, že aplikace bakterií a celá práce týmu okolo profesora Blahoslava Maršálka má výrazně pozitivní dopad na Rosničku a její stav," uvedl mluvčí svitavské radnice Jiří Johanides.

Čistotu vody na koupalištích v kraji kontrolují sami provozovatelé a výsledky poté hlásí hygienikům. To se týká například přírodní plovárny na Konopáči u Heřmanova Městce. Ačkoliv nádrž není velká, odebrané vzorky nevykazují znečištění. To je způsobeno tím, že se vždy na jaře dno a stěny vyčistí od nánosů, vydezinfikují nehašeným vápnem a voda pomalu teče do nádrže z lesní studánky. Ta napájí i vodotrysk, který nádrž okysličuje a zvyšuje její kvalitu. Vloni ale skvělou pověst Konopáče očernila blesková povodeň, která z křišťálově čisté vody během chvíle učinila odpornou blátivou břečku. "Voda se valila od blízkých rybníků do areálu, kde zaplnila celou nádrž a potom se přes její hladinu hnala dál areálem až k silnici. Zavolal jsem známého bagristu, který okamžitě přijel a uvolnil odpadní trubku zanesenou větvemi a blátem. Potom začala voda odtékat,“ vzpomněl na loňskou zkázu majitel areálu Bohumil Starý.

Chrudimští hygienici budou mít letos poprvé pod dohledem čistotu vody v hlineckém biotopu. Je prvním v kraji a jeho devízou je, že se voda nemusí chemickou cestou upravovat. To vítají zejména alergici, děti a ostatní lidé s citlivou pokožkou. Ale i o tento typ koupaliště je třeba pečovat. "Provozovatel musí dbát na to, aby měla voda správnou teplotu. Pokud ji překročí, biotop přestane fungovat a musí se ochladit připuštěním vody ze studny. Také je nutné zachovat daný počet návštěvníků, nadměrnou zátěž tam nejde řešit přidáním chlóru," dodal hygienik Jaroslav Říha.

