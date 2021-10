Nehoda se stala mezi obcemi Líšnice a Pastviny u Žamberka na Orlickoústecku. "Jednalo se o nehodu osobního vozu, který skončil na střeše. Uvnitř vozu cestovaly dvě osoby – muž a dítě. Hasiči asistovali zdravotníkům při resuscitaci řidiče. I přes okamžitou péči, lékař ale nakonec konstatoval u muže smrt," uvedla tehdy mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Po zemřelém zůstaly tři děti, Martin (5), Jan (8) a Markéta (17). Lidé se proto rozhodli uspořádat veřejnou sbírku. „Finanční prostředky ho rodině nevrátí, ale mohou pomoci zmírnit těžké chvíle v následujícím období, které je čekají,“ řekl k tragédii starosta obce Pastviny Ladislav Škůrek.

Obec ve spolupráci se zaměstnavatelem vdovy po zemřelém zaregistrovali veřejnou sbírku. Přispět je možné na účet číslo: 123-5253460227/0100.

V Letohradě, Žamberku a Pastvinách je pak také možné přispívat do kasiček, a to až do 31. března 2022.