„V parku má každý den sraz omladina, která zde popíjí alkohol, kouří marihuanu a pouští nahlas hudbu. Hlavně bubny a rap. Není slyšet ani televize,“ stěžuji si sedmdesátiletý senior, který bydlí poblíž parku. Že je potřeba s parkem něco udělat panuje většinová shoda, jednotný názor však není na to, jak by měl v budoucnu vypadat.

Zmizí kus historie

Ke studii revitalizace vypracované architektem Vladimírem Šolcem jsou připomínky. Nejčastěji se týkají navrženého zbourání secesní vily, ve které v minulosti sídlil dům dětí a mládeže. Po jeho přesídlení město pro objekt ve špatném stavu nenašlo využití. Na jeho místě by měly stát veřejné záchodky. Proti demolici se staví například zastupitel Petr Strákoš. Je přesvědčen, že s původní rodinnou vilou továrníka Bohuslava Jandery zmizí i kus historie Ústí a objekt by šlo zachránit jako sídlo městské organizace nebo pro zřízení kavárny. „Můj názor je konstantní a neměnný, jsem proti bourání Janderovy vily,“ podotkl na zasedání zastupitelstva města, které posuzovalo dokončenou architektonickou studii revitalizace parku. Autor dokumentu rekonstrukci vily nedoporučuje, byla by příliš drahá. Radnice si nechala vypracovat znalecký posudek, v němž byla oprava vyčíslena na víc než 20 milionů korun. „V materiálech jsou předkládány důvody, proč vilu nezachovat. Já bych hledal důvody, proč zachovat. Vila je vybydlená, to víme, ale až tam nebude, o dost přijdeme,“ myslí si zastupitel Jiří Holubář.

Navrhoval, aby město dům prodalo a o opravu by se postaral nový vlastník. Tím by však nedošlo k otevření prostoru do přilehlé Lukesovy ulice, vstup z této strany je podle architekta v současné době nevyhovující, sevřený. „Myslím si, že prostupnost parku je opravdu důležitá. Vidíme, jak to vypadá dnes. Jsou tam kouty, které lákají k různým aktivitám, které si město nepřeje,“ vysvětloval Vladimír Šolc. „Rekonstrukci vily považuji za hodně nákladnou. Je to secesní vila, kdybychom jí chtěli dodat ten původní lesk, bude to ještě dražší než běžná rekonstrukce,“ upozornil architekt s tím, že opravu by komplikovala řada problémů, například okna ústící na soukromý pozemek.

Park už se řešil vícekrát

Architektonických studií, které se týkaly parku u divadla, byla během let vypracována celá řada, první těsně po revoluci. Nikdy však nebyly realizovány. „Už tady téměř třicet let v Ústí nad Orlicí řešíme park u Roškotova divadla, vybereme nějakého architekta, abychom poté jeho záměr diskutovali tak dlouho, až jde do ztracena a za pár let se k tomu vraceli,“ podotkl starosta Petr Hájek. Studie Vladimíra Šolce počítá mimo jiné s odstraněním nevyhovující a výsadbou nové zeleně, vybudováním amfiteátru se stupňovitým sezením, krytou pergolou, ale také herními prvky pro děti nebo kavárnou s předzahrádkou, která by vznikla v suterénu divadla. Zastupitelé v tomto týdnu souhlasili s tím, aby se revitalizace parku v navržené podobě posunula do další fáze přípravy. Plánována je na rok 2022.