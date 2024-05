Dnes se tzv. R-materiál, tedy recyklovaný asfalt a kamenivo z původní komunikace, používá jen v malé míře. Představuje jen zhruba 15 procent finální směsi, jeho podíl by měl růst až na zhruba 50 procent. Míchat se bude ale jen do podkladních vrstev. U betonu by mohl podíl recyklátu činit až 100 procent. Důvody zvyšování podílu recyklátu jsou ekologické a finanční. Podle pardubického hejtmanství vyšší používání recyklátu nesníží kvalitu vozovek.

Takzvaný R-materiál se bere z původní vozovky a při stavbě z části nahrazuje nedostatkové kamenivo. Oprava silnic. Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj

Zeditovaná tsková zpráva Pardubického kraje

Už rok a půl Pardubický kraj požaduje, aby se při opravách silnic II. a III. tříd využíval víceprocentní asfaltový recyklát. Takzvaný R-materiál se bere z původní vozovky a při stavbě z části nahrazuje nedostatkové kamenivo. Současný podíl ve finální směsi je 15 procent a do budoucna se má jeho využívání výrazně zvýšit nejenom u asfaltu.

Pardubický kraj má ve správě přes 3300 kilometrů silnic, které průběžně opravuje. Letos na tyto účely poputují téměř tři miliardy korun a zajímavostí je, že při zachování stejné technologické kvality budou všechny tyto stavby výrazně ekologičtější. Při jejich rekonstrukci totiž stavaři musí povinně používat R-materiál, tedy recyklovaný asfalt a kamenivo z původní komunikace.

Krajská samospráva tuto metodu používá již od roku 2022 a plánuje ji v příštích letech aplikovat ve větší míře.

„Laicky řečeno, část staré silnice rozemeleme a použijeme jako podklad pro novou. Změní se jenom to, kolik recyklátu budeme používat. R-materiál se osvědčil, šetří přírodu i krajskou kasu, takže jsme zadali analýzu, na jejímž základě vzniknou pro stavebníky pokyny, aby do ložné vrstvy dávali od 20 do 40 procent recyklátu. Do podkladové vrstvy pak mezi 20 a 50 procenty. Do obrusných vrstev zatím R-materiál dávat nebudeme. Nechceme nic uspěchat, pokračujeme postupně, ale s jasným cílem. Tím je využívat materiál, který by jinak zbytečně končil na skládkách,“ vysvětluje první náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Podle Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) využívání recyklátu nesnižuje výslednou kvalitu komunikace, takže je možné bez obav objem R-materiálu zvyšovat.

„Asfaltové směsi s použitím R-materiálu se používají v silničním hospodářství již více než 10 let, ale v menších poměrech do 10 procent. Aktuálně požadujeme 15 procent a do budoucna se toto číslo bude ještě zvyšovat. Vše konzultujeme s odborníky z praxe a naše záměry jsou v souladu s platnými normami, takže v tom není problém. S ohledem na nedostatek kameniva z tuzemských lomů či jeho nutnost ho transportovat na velké vzdálenosti bude poptávka po R-materiálu růst,“ popisuje ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák.

A jaká je finanční úspora při používání R-materiálu? Prvotní je v tom, že se ušetří peníze, které by se jinak musely vynaložit za uložení materiálu na skládku. Další je pak při přípravě směsí, v případě betonu se jedná o úsporu od zhruba 80 do 250 korun za tunu v závislosti na jeho kvalitě. U asfaltu se pak jedná v průměru o 120 korun za tunu.

Kromě asfaltu a kameniva se bude ze starých silnic do budoucna recyklovat i beton. Při sanacích spodních vrstev se bude používat v 50 až 100 procentech.

„Zpracovatelé zmíněné studie nám mimo jiné dodají data, o kolik snížíme uhlíkovou stopu při rekonstrukcích, pokud budeme více využívat R-materiál. I to je věc, která se bude muset do budoucna řešit, a chceme na to být v předstihu připraveni. Asfaltová směs s recyklátem vychází i ekonomičtěji, protože se jeho použitím snižuje výsledná cena. To ale není ten hlavní důvod, proč jsme se vydali touto cestou. Je důležité, aby zájem o R-materiál deklarovaly další kraje a Ředitelství silnic a dálnic, protože pak mohou obalovny bez obav investovat do nových technologií a připravovat pro rekonstrukce obalové směsi s vysokým podílem recyklátu. Pro ilustraci dodám, že nové vybavení stojí mezi 40 a 50 miliony korun. Obalovny jsou ochotné vše připravit v požadovaném složení, jen musí vědět, že poptávka po těchto směsích bude dlouhodobá,“ dodává náměstek Kortyš.

