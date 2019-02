Orlickoústecko - V nedělních podvečerních hodinách se vrátili domů hasiči z Lichkova a Sobkovic, kteří pomáhali v oblastech postižených ničivými povodněmi.

Minulé pondělí se vydali do České Lípy, která byla také v zasažené oblasti.



Zde a v sousední Stružnici hasiči do čtvrtka pomáhali zejména s čerpáním vody ze zatopených objektů a také s odklízením naplaveného a zničeného materiálu.



Ve čtvrtek dopoledne se přesunuli na pokyn HZS do Bílého Kostela nad Nisou, který patří mezi nejvíce poškozené obce. Zde spolupracovali na uklízení koryta řeky, aby v případě vzestupu hladiny nedošlo k jeho zablokování.



Následně se podíleli na odčerpávání vytvořených lagun.



V neděli po obědě se jednotka odhlásila u koordinátora záchranných prací, ale než stačila odjet, byla zastavena bouřkou, která se přehnala nad obcí a zaplavila opět část vesnice.



Hasiči proto opět připravili techniku a do odpoledních hodin opět odčerpávali vodu ze sklepů a komunikací.