Lidé se na volbu nástupce Miloše Zemana těšili. „Tohle je důležitá chvíle. Možná tam nejsou ideální kandidáti, ale je třeba jít a ten hlas tam dát,“ vyzval Marek Žach z Vysokého Mýta.

Během pátečního dne odvolila také nejstarší obyvatelka města Třemošnice na Chrudimsku. Marie Vašíčková oslaví v dubnu 100. narozeniny a stále se aktivně zajímá o dění v tuzemsku i zahraničí. Proto přišla hned první den zvolit nového prezidenta. „Doufejme a věřme, že se paní Vašíčková zúčastní i příštích prezidentských voleb," uvedl Karel Šťastný, který rozesmátou sousedku vyfotografoval u volební urny.

Marii Vašíčkové bude 100 let. Zažila všechny prezidenty počínaje Masarykem

Důležitost volby prezidenta potvrdil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Prezidentem republiky se může stát buď bývalý premiér Andrej Babiš, nebo generál ve výslužbě Petr Pavel. Děkuji všem, kteří se aktivně zúčastní prezidentských voleb. Je to důležitý projev vůle občanů. Volíme člověka prakticky do symbolické funkce naší země. Až půjdeme do volební místnosti, nezapomínejme na to! Šťastnou ruku všem,” sdělil Netolický.

Na volby se přichystali

O volby se v Pardubickém kraji stará přibližně stovka zaměstnanců Českého statistického úřadu, úředníků pověřených obcí a také několik studentů. Všichni mají pověření, že mohou zpracovávat výsledky voleb, opakovaně mají školení, volby se dělají i nanečisto, aby bylo vše v ostrém provozu v pořádku.

V pardubické věznici odvolily stovky vězňů. Volební místnost byla improvizovaná

„Krajské výsledky budou sečtené v sobotních odpoledních hodinách, podobně jako v prvním kole,” řekla ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Veronika Tichá s tím, že druhé kolo je specifičtější, protože jsou pouze dva kandidáti. „Pro okrskovou komisi je to snadnější. Administrativní činnosti jsou ale stejné. Máme určité kapacity pro zpracování výsledků, proto to nebude rychlejší než v prvním kole,“ podotkla Tichá.

Prezidentský duel odstartoval. Lidé ve 2. kole volí mezi Babišem a Pavlem

Lidé, kteří mají covid-19, měli možnost volit ve středu na mobilních stanovištích. V kraji toho využilo 16 voličů. Podle pardubického zapisovatele Romana Kyncla teď urna zůstane zapečetěná do skončení voleb, pak ji okrsková komise otevře a sečte s ostatními hlasy.

Modlitba i chlebíčky

Na výsledky voleb budou lidé čekat společně také například v Novém kostele v Litomyšli. Zde chtějí podle kazatele Daniela Kvasničky modlitbou přivítat nového prezidenta a modlit se za vlast, za národ, za nelehké časy a doby, které přijdou. Lidé se v kostele budou scházet v sobotu od 14:30 hodin. „Uděláme chlebíčky, koupili jsme víno, bude pivo - sneseme se společně,” přiblížil Kvasnička.

Při rozhodování o hlavě státu bývá účast vyšší než v parlamentních volbách. Podle politologa Tomáše Lebedy stojí za popularitou přímé volby prezidenta fakt, že ji česká veřejnost dlouho poptávala. Dočkala se až po dvaceti letech od vzniku samostatné České republiky. „Osobní souboj je pro voliče vždy zajímavý, obsahuje víc než jen politický rozměr a dokáže společnost polarizovat,” vysvětlil Lebeda.

Jak to probíhá



Hlasovací lístky pro 2. kolo obdrží lidé přímo ve volební místnosti. Jsou dva, na žlutém papíře a označeny "druhé kolo volby prezidenta". Volební místnosti hlasující najdou ve veřejných budovách podle místa bydliště. V sobotu volba hlavy státu pokračuje od 8 hodin ráno do 14 hodin.