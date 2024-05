Nejen o válce na Ukrajině, boji s dezinformacemi či vztahu k hokeji hovořil v úterý prezident Petr Pavel v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. Jeden z dotazů se stočil i na prezidentův vztah k Pardubickému kraji. A protože má Petr Pavel chalupu v České Čermné na Náchodsku, zahrnula jeho odpověď Orlické hory jako celek.

Je to zahrádka, řekl prezident o krajině Orlických hor | Video: Deník

"Máte nějaké místo v Pardubickém kraji, kam se rád vracíte nebo na které máte nějaké vzpomínky?" zeptal se při debatě prezidenta Matěj Doležal.

Petr Pavel nezaváhal: "Orlické hory. Je to krásný kousek země, kam jezdím moc rád," řekl.

Poté připomněl, že právě v oblasti Orlických hor má chalupu a regionem až ke Králíkům a zpátky jel už mnohokrát, přesto jej to neomrzelo. Pokaždé se navíc snaží jet trochu jinou cestou, aby poznal nová místa. "Vždy objevím nějaké nové zákoutí, kdy si připadám jako Rudolf Hrušínský, který se koukal na naši krajinu a říkal, že to je zahrádka," vyznal se prezident z obdivu k Orlickým horám.

Debata v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě se konala jako součást projektu Prezident mluví s občany a Deník byl jejím spoluorganizátorem. Moderátorem debaty byl šéfredaktor východočeských Deníků Vladimír Mayer.

Do programu úterní debaty mohli zasáhnout také diváci a čtenáři Deníku a zeptat se českého prezidenta na cokoliv, co je zajímá. Dopředu měli také možnost hlavě státu vzkázat, co je trápí či těší.

VIDEO: Petr Pavel debatoval s lidmi o svém divokém dětství, Ukrajině i maturitě