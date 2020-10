Stala se symbolem obětavosti. I přes prodělanou závažnou nemoc plic se místo odpočinku v penzi vrátila pomáhat bývalým kolegyním do Litomyšlské nemocnice jako zdravotní sestra.

U příležitosti státního svátku jí prezident republiky Miloš Zeman udělil Medaili Za hrdinství.

Jana Březinová pracovala celý život ve zdravotnictví, vystřídala několik oddělení. Prodělala vážné onemocnění plic, přesto se vrátila mezi sestry do nemocnice v Litomyšli a v současné krizové situaci pomáhá. „Nabídli mi, abych si přibrala nějaké služby navíc, tak jsem na to samozřejmě kývla. Je ten čas, kdy se má pomáhat. Kdo jiný by měl pomáhat než ženská, která dělá celý život zdravotní sestru,“ vysvětluje Jana Březinová. A rozhodně se necítí jako hrdinka. I ocenění od prezidenta republiky ji překvapilo a potěšilo. „Vnímám to jako velký závazek. Nejdříve jsem si říkala, že není možné, abych za svou práci dostala takové ocenění. Ale jestli i obyčejná sestra, jako jsem já, může dostat takovou medaili, pak je svět v pořádku,“ říká Březinová.

Sympatickou sestřičku z Ústí nad Orlicí nominoval na ocenění Vít Rakušan, předseda hnutí STAN. „Příběh paní Březinové je symbolický. Je to příběh, na který by mohl být každý z nás hrdý. Má můj neskutečný obdiv za svou chuť pomáhat nám všem. Obdivuji všechny zdravotníky a jejich výdrž, se kterou pečují o naše zdraví a doufám, že přijde čas, kdy budeme moci jejich službu dostatečně ocenit,“ vysvětluje Rakušan.

Vzhledem k aktuální situaci prezident republiky udělí a propůjčí státní vyznamenání až 28. října 2021.