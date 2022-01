„Já tím spojem jezdil už před čtyřiceti lety jako učeň. Teď musí lidé na cestě do Brna několikrát přesedat. Vše navíc komplikuje výluka na železnici mezi Brnem a Blanskem. Pro staré lidi to musí být peklo. Neumí hledat na chytrých telefonech navazující spoje a v případě potřeby reagovat na zpoždění. I mně se cesta z Brna domů o dost prodloužila,“ řekl Luboš Dokoupil ze Šebetova.

Údajně prodělečný spoj zrušila společnost ICOM Transport, o které jsme psali v souvislosti s nedostatkem řidičů na Orlickoústecku:

Autobusovou linku z Moravské Třebové do Brna zajišťovala společnost ICOM Transport. Na stížností lidí neslyší a stojí si za svým rozhodnutím. „O obnově ztrátové linky 680794 Moravská Třebová - Brno neuvažujeme,“ uvedl Radek Kuběnka, ředitel firmy ICOM Transport v Ústí nad Orlicí.

Podle společnosti šlo o prodělečný spoj, který byl málo využívaný. Data ale firma žádná neposkytla, a to ani městům a obcím, kudy spoj jezdil.

Za zrušením linky z Moravské Třebové do Brna mohou být ekonomické důvody a nebo také nedostatek řidičů, kvůli kterému ICOM Transport nedokáže zajistit desítky spojů na Svitavsku i Orlickoústecku. Autobusovou dopravu v Pardubickém kraji navíc od června čeká změna. Současný dopravce v Pardubickém kraji končí, nahradí ho společnost BusLine.

„Zrušení linky je nevratné, skončila licence. ICOM ji provozoval jako soukromou linku a oznámili nám, že končí a nemají v plánu ji obnovit. Mám ale informace od cestujících, že byla hodně využívaná. Autobusem jezdili lidé z Jevíčska i Chornic, Městečka Trnávky nebo Moravské Třebové. Nám ale ICOM sdělil, že linka byla ztrátová, prý za poslední období vykazovala ztrátu asi 700 tisíc až milion korun. Oficiální čísla od ICOM ale nemáme,“ sdělil starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Cestující z Jevíčka nyní musí jezdit do Brna docela komplikovaně. Autobusem do Velkých Opatovic a odtamtud se do Brna mohou dostat vlakem s jedním přestupem ve Skalici nad Svitavou. Jenže od 12. prosince provoz na trati brzdí roční výluka mezi Blanskem a Brnem. Vlaky tady nahrazují autobusy. „Přestupy jsou složité, lidé se v nich špatně orientují, navíc často spoj zůstane trčet na přejezdu ve Skalici nad Svitavou a mezitím vlak ujede,“ podotkl Pávek.

Starostové dotčených měst a obcí se dali dohromady a v prosinci podali žádost na Jihomoravský kraj na řešení náhrady, obnovení spoje. Nyní čekají na odpověď. „Navrhli jsme prodloužení stávající linky 251, která jezdí na trase Jevíčko – Velké Opatovice, Boskovice, Skalice nad Svitavou, aby byla v některých ranních a odpoledních intervalech prodloužena až do Brna,“ dodal jevíčský starosta.

Cestující z Jevíčka:



„V pátek jsem jela do Brna spojem Jevíčko - Velké Opatovice - Letovice - Brno, všechno to byly autobusy. Musím říct, že v Letovicích to byl celkem horor, protože autobus do Brna jel od nějakého soukromníka, nikde nebylo napsáno, kde zastavuje, ani nebylo dohledatelné jeho zpoždění, ale nakonec jsem dojela. V neděli jsem zpátky jela nejprve náhradním autobusem z Brna Králova Pole do Blanska, poté vlakem do Skalice nad Svitavou a následně klasicky autobusem do Jevíčka. Upřímně si nedokážu představit, jak takto budou jezdit lidi s omezenou hybností a lidé, kteří nepoužívají hromadnou dopravu nějak často. Problém je i to, že se v tom autobuse, alespoň v tom do Králova Pole, který jsem využila, nedá koupit lístek a řidič vám oznámí, ze už ho máte mít dávno koupený, což samozřejmě nikdo neví, protože na to nikde nejsme upozorněni. Naštěstí vás řidič pustí bez lístku, když ho nemáte poprvé. Napodruhé jsem lístek koupila na nádraží, ale nedá se to vždy stíhat, když máte pár minut na přestup.“

Organizátor veřejné dopravy v Jihomoravském kraji Kordis zrušení linky z Moravské Třebové do Brna řeší. „Linka měla licenci v Pardubickém kraji a o jejím zrušení jsme nevěděli. Hledáme řešení, jak ji nahradit,“ potvrdil mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Lidé stále tápou v jízdních řádech, chodí se ptát v Jevíčku na radnici. Je to velký problém hlavně pro starší lidi, kteří do Brna jezdí k lékaři.

„Chodí za námi na radnici, minulý týden se přišla zeptat paní, jak se tam dostane. Poskytneme jí informace, ale ti lidé z toho mají předem stres, jak tam dojedou. Není to udržitelné řešení, třeba měsíc ano, ale jestli to tak má být rok nebo dva během opravy trati, to si neumím představit,“ uzavřel Pávek.

Někteří lidé už potíže s cestováním do jihomoravské metropole vyřešili. Došla jim trpělivost a začali jezdit do Brna autem. Jenže i to je problém, silnice I/43 je přetížená, často na ní dochází k vážným nehodám.

