Přestřiženo! Dialýza v Mýtě už slouží

Vysoké Mýto /FOTO/ - Více než rok a půl po podpisu smluv se pacienti z Vysokomýtska a okolí trpící onemocněním ledvin dočkali. Už více než týden je v provozu nové dialyzační pracoviště společnosti Fresenius Medical Care, které sídlí ve třetím patře Vysokomýtské nemocnice.

Oficiálně se otevřelo ve čtvrtek, pásku slavnostně přestřihli ředitel společnosti David Prokeš, primářka Lucie Zachařová a starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Hemodialýza je jedním ze čtyř možných řešení chronického onemocnění ledvin. Tou nejúčinnější je transplantace ledviny. „Transplantace jako jediná nahradí všechny tři funkce ledvin – vylučovací, hormonální i regulační,“ vysvětlila Lucie Zachařová s tím, že hemodialýza a peritoneální dialýza, při které si pacient pomáhá sám doma, nahradí pouze první zmíněnou. Ročně pak Fresenius provede na 110 transplantací a využívá buď transplantačního centra v Hradci Králové nebo pražského IKEMu.

Nové dialyzační středisko pomůže pacientům z Vysokomýtska, Choceňska, Vraclavska i Litomyšlska. „Těší mě, že se naši občané dočkali a že už na dialýzu nemusí dojíždět do vzdálenějších měst,“ uvedl starosta František Jiraský. Dosud museli pacienti do Ústí nad Orlicí, Svitav, Chrudimi či Pardubic. Ve třetím patře Vysokomýtské nemocnice tak v prostorech po operačním sálu, který byl přesunut o patro níže, vzniklo deset lůžek plus jedno na izolovaném boxu pro pacienty s infekcí či akutním stavem. Pacienti tu mají veškerý komfort. „Středisko je nové, takže tu máme supermoderní přístroje,“ uvedla primářka Lucie Zachařová.

Pro Fresenius Medical Care je vysokomýtská dialýza šestadvacátou pobočkou, v kraji provozuje střediska v Pardubicích, Chrudimi či Hlinsku. Její vznik ale doprovázela řada komplikací, zakázku totiž původně v roce 2014 vyhrála společnost B. Braun Avitum, radnice pak ale kvůli nevýhodným podmínkám od smlouvy odstoupila. Společnost reagovala žalobou, v té ale neuspěla. Radnice se společností Fresenius smlouvu podepsala v květnu roku 2016, po přesunu operačního sálu a dalších nezbytných krocích byl vybrán dodavatel stavebních prací. V květnu loňského roku ale po podnětu jedné z firem zasáhl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zjistil, že v příloze zadávací dokumentace chybělo stavební povolení. I to se ale rychle vyřešilo a mohlo se začít rekonstruovat. Za plného provozu nemocnice tak museli mít pacienti i personál svatou trpělivost. „Měli. A za to jim děkuji,“ podotkl s úsměvem ředitel nemocnice Josef Pejchl.

První lidé sem zamířili hned v prvním týdnu po otevření. Na hemodialýze stráví až pět hodin, a to třikrát v týdnu, hodiny vleže s jehlami v rukou si mohou zpříjemnit sledováním televize s vlastními sluchátky, wi-fi připojením na internet, samozřejmostí je občerstvení a dostatek nápojů. Dialýza nyní funguje třikrát v týdnu, v pondělí, středu a pátek, podle slov Lucie Zachařové je ale tým odborníků připraven směny rozšířit dle potřeby. „Jsem velice ráda, že mohu pracovat v tomto novém moderním dialyzačním středisku a věřím, že zde pacienti naleznou bezpečné a profesionální zázemí pro své opakované terapie. Samozřejmě se na nás mohou obracet i pacienti, kteří potřebují ambulantně kontrolovat stav svých ledvinných funkcí. Na všechny pacienty se moc těšíme,“ vzkázala primářka s odkazem na nefrologickou ambulanci, která začne fungovat v nejbližších dnech, dosud jsou odborníci k dispozici v době otevření střediska.