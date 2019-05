Letošní žampašské osvědčené stanoviště bylo zároveň netradiční. Start/Cíl/Kontrola i občerstvení bylo vzhledem ke stoupajícímu počtu účastníků přesunuto ze zámeckého nádvoří na hřiště pod Altán a do nového Smyslového parku. Májový čas vyzdobil Arboretum Žampach množstvím poupat, květů i rozmanitých listů místních dřevin a tak se bylo na co dívat. Celou akcí prováděla moderátorka paní Bára Trulíková, zahrála kapela COMBI, bylo o čem povídat i zpívat v přírodním prostředí kulturní památky Domova pod hradem Žampach. Nechybělo občerstvení v podobě bramboráčků, guláše, svijanského pivka, tradičně uzených klobásek a dalších chuťovek.

Trasy pro pěší v délkách 5 km „Za poznáváním Písečné“ absolvovalo na 742 turistů, 14 km „Přes Kozince, Pustiny a zpět 276 turistů. Na 15 km trasu „S výhledem na letohradsko“ odstartovalo 229 pěších turistů. Nikdo nezabloudil, všichni došli do cíle a byli zařazeni do slosování o zájezd. A jak by ne, na trasách navigovali také občerstvovací a razítkovací Kontrolní stanoviště v Písečné pod Kozinci, U kovárny a U Stodoly k Šušku, letos vybavené množstvím tematických razítek. Cyklotrasy na 16, 23, 30 a 38 km projelo celkem na 239 cykloturistů a koloběžkařů, taktéž velmi úspěšně.

Během dopoledne od 8:00 do 12:00 se ke startu na Žampachu zaregistrovalo celkem 1487 účastníků masové akce Pochod přes tři hrady. Žampašským areálem prošlo kontrolním stanovištěm okolo další 600 turistů registrovaných v Sopotnici. To jsou skvělé statistiky, opět s rekordním počtem návštěvníků na Žampachu. Páníčkové nezapomněli na své psí miláčky a tak se nám tu sešlo množství psích ras. Jenom ten turistický běh jsme v roce 2019 odložili třeba na příště. Celkové počty ze všech stanovišť jsou ale o něco nižší než v roce 2018. V Sopotnici letos startovalo okolo 2839 turistů a v Potštejně 3593 turistů, celkem tedy 7919 na všech startovních stanovištích.

Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach