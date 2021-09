V době pandemie se ředitelka Světlana Jeřábková spolu se svými zaměstnanci rozhodla, že bude ústav užitečný a zapojí se do testování a posléze i očkování.

„Já jsem tam šťastná, že jsem se konečně dostala na očkování,“ radovala se v polovině března sedmdesátiletá Věra, která se stala jednou z prvních naočkovaných zájemců proti nemoci covid-19 v Brandýse nad Orlicí. Vedení ústavu v čele s Jeřábkovou zde spustilo očkovací centrum v přiléhajících prostorách už 15. března.

„Máme vstřícná a ochotný personál,“ vysvětlila Jeřábková s tím, že právě proto zvládli do srpna podat přes 12 tisíc dávek vakcíny a odebrali téměř 4 tisíce testů, aniž by se to projevilo v péči klienty. Brandýský ústav tak nabídl aplikaci vakcíny nejen zaměstnancům místních firem, institucím a školám, ale také široké veřejnosti. A právě díky tomu se Jeřábkové podařilo zlepšit hospodářský výsledek, a to téměř o tři miliony korun.

Významným ekonomickým ukazatelem zdejšího zařízení je takzvaná obložnost. Ta se v době pandemie propadla a po jejím skončení stoupala podle Jeřábkové jen velmi pomalu. Téměř pět měsíců od začátku roku se tak ústav s celkem 184 lůžky nemohl dostat na sto hospitalizovaných klientů. „Vedení rehabilitačního ústavu nestojí na místě, na situaci reaguje a chystá spoustu novinek, aby si v případě nové vlny či jiných podobných omezení zajistilo další příjmy, utrpělo co nejmenší ztráty a mohlo dál pomáhat lidem v tom, co zde umí,“ vyzdvihla práci brandýského ústavu krajská radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Brandýský rehabilitační ústav má za sebou úspěšnou reakreditaci, opětné prověření kvality poskytovaných služeb z hlediska příslušných standardů a pravidel. Vedení ústavu se prý také těší z nízké míry stížností i z příznivé zpětné vazby od pacientů, která je ve většině otázek nad 90 procenty.

Cílem organizace je nyní být nejlepším ústavem, který se specializuje na rehabilitaci a pečuje o pacienty po operacích horních končetin, totální endoprotézy kolene, kyčle a také po prodělané cévní mozkové příhodě.

Vedení tak chystá rozvoj a rozšíření služeb, mezi nimi například logopeda, klinického psychologa a chystají se ještě více investovat do robotických přístrojů pro rehabilitaci. Klienti, kterým hradí pobyt pojišťovna, jsou ubytováni v moderních dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, kde jsou samozřejmostí elektricky polohovatelná lůžka. V nabídce je také 8 nadstandardních apartmánů.

„Vedení rehabilitačního ústavu promýšlí rovněž širší nabídku samopláteckých pobytů. Zázemí pro ně zde mají, a tak je důležité dát o sobě patřičně vědět,“ vysvětlila Matoušková.

Světlana Jeřábková dále upozornila na to, že se lidé v České republice málo starají o své zdraví, jejím dalším cílem je proto prezentovat zdravý životní styl, rehabilitaci a relaxaci v přírodě. „Směřujeme k tomu, aby se to změnilo, abychom veřejnost inspirovali. Chceme být atraktivní nejen pro klienty, ale i pro naše zaměstnance. Protože vedle stránky ekonomické, rozvoje zdravé a stabilní organizace chceme mít dostatek personálu, který tady bude chtít pracovat a postupně se nám to daří.“