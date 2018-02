Představení dojalo i autora

Lanškroun - „Vyzkoušejte si práci s knížkou, vytvořte divadelní představení v podobě scénického čtení!“ tak zněla výzva na stránkách Rosteme s knihou.

Do 5. ročníku kampaně Rosteme s knihou se zapojila také Základní škola A. Jiráska v Lanškrouně, která si pro své scénické čtení vybrala knihu Petra Nikla O Rybabě a mořské duši, kterou ztvárnili Anna Janouchová, Ivona Šánová a Viktor Teichmann. „Poetika a fantazijní svět Petra Nikla jsou velmi inspirativní, a tak naše volba byla jasná. Do hereckého týmu jsme oslovili tři žáky, kteří v minulých letech sklízeli úspěchy v recitačních soutěžích. S nimi jsme pak natočili soutěžní video a čekali na hodnocení poroty,“ vysvětlila jedna z režisérek Martina Teichmannová. Porota vybrala z celkem 86 skupin 5 nejinspirativnějších počinů a děti z Jiráskovky byly mezi nimi.

Sbírali i inspiraci

Divadelní tým se i s režisérkami do Prahy vypravil v polovině prosince. Své představení naživo zahrál v Divadle Minor. „Trému jsem neměl, byl jsem natěšený, že jsme nemuseli začínat. Hráli jsme až třetí, takže to bylo v pohodě a bylo to tam krásný,“ zhodnotil své pocity jeden z herců Viktor Teichmann. Anička Janouchová zase obdivovala připravenost celé akce: „Moc se mi líbilo, jak byla představení různorodá, každý měl něco jiného, takže to bylo zajímavé a pestré.“

Velkým překvapením pro všechny zúčastněné bylo i setkání s autorem předlohy Petrem Niklem. „Nevím, co říci, jsem dojat. Mám pocit, jako bych ten text ani nepsal já, ale někdo jiný. Je to už tak dávno, psal se rok 1984,“ okomentoval vystoupení autor.

Pražský program sliboval také představení v rámci projektu Listování. Alan Novotný a Lukáš Hejlík předvedli scénické čtení knihy izraelského spisovatele Janneca Leviho Dobrodružství strýčka Ludvíka. Tak měly děti možnost zhlédnout i práci profesionálních herců.

„Musím pochválit naše talentované herce. Pracují na sobě již delší dobu, takže příprava představení s nimi nebyla vůbec náročná. Největší těžkosti nastaly před odjezdem do Prahy, kdy jsme nevěděli, jaké tam bude zázemí, kdo bude osvětlovat a zvučit. Byli jsme však mile překvapeni a o to snadněji se nám bude připravovat náš další scénický projekt,“ zhodnotila druhá režisérka Rybaby Monika Brettlerová.

Divadelní tým může hřát i hodnocení odborné poroty: „Děkujeme za výborně připravené představení. Zajímavý text a výtvarné provedení knihy Petra Nikla jste dokázali přenést na jeviště a připravit divákům opravdový kulturní zážitek.

Dobře jste vyrovnali i poměr tanečního vystoupení a textové části inscenace, aby nebyla ochuzena literární část. Přednes byl perfektní, zajímavě nastudované. Jen tak dál, vaše práce nás opravdu potěšila!“ (jir, zr)