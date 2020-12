Hospody dnes po dvou týdnech opět zavírají. A mnohde to bude velký „mejdan“. „Plánujeme oslavu předčasného Silvestra, beztak se do té doby už se svými štamgasty neuvidíme,“ řekl provozovatel jednoho chrudimského baru.

Dokonce se tady začali štamgasti sázet – o láhev tvrdého – kdy se jejich oblíbená hospůdka znovu otevře. Mezi asi dvaceti tipy je většina v druhé polovině ledna.

Deníkem oslovení restauratéři vládě ponejvíce vytýkají ne výši kompenzací, nýbrž to, že s nimi přišla pozdě a jsou těžkopádné.

„Složitost všech papírů a pravidel na vyplacení kompenzací je hrozná. My jsme už v první vlně korony propustili většinu zaměstnanců, takže na peníze nemáme nárok,“ uvedl provozovatel restaurace Eden v Heřmanově Městci Lukáš Mach. Vadí mu rovněž, že jsou kompenzace propláceny až zpětně, přičemž třeba odvody za zaměstnance jsou velký problém. Mnozí hospodští tvrdí, že jim od státu ještě nepřišel ani haléř.

Podobně se vyjadřuje řada dalších restauratérů v Pardubickém kraji.

Na druhé straně ale však podle řady ohlasů Deníku situace v branži není tak kritická, jak vyplývá z řady reportáží o krachujících podnicích.

„Dělám účetnictví řadě hospod a restaurací a mám pocit, že si mnozí stěžují prostě proto, že taková je naše nátura. Přitom pokud restaurace mají výdejová okénka, nemají se v součtu se státními kompenzacemi až tak špatně. Jsou na tom sice hůř než dříve, ale rozhodně to není na uzavření podnikání. Samozřejmě, je to velmi individuální,“ řekla Deníku pod příslibem anonymity jistá pardubická účetní.

Potvrdila, že některé podmínky pro vyplacení náhrad jsou špatně nastavené a například formuláře pro kompenzace nájemného tak složité, že to mnozí podnikatelé nejsou schopni bez pomoci vyplnit. Další hospodští se v programech Antivirus apod. ani neumějí zorientovat. Nová opatření vlády, která budou platit i zpětně, však řadu těchto problémů řeší.

Svou si přisadil i majitel jistého pivního servisu, který na Pardubicku a Chrudimsku čistí v hospodách trubky.

„Všude píšou o krachujících hospodách, z mých zákazníků ale vím za celou letošní koronu pouze o dvou. A navíc to jsou podniky, které by skončily do pár měsíců stejně. Uzávěra to jen uspíšila,“ uvedl servisman, který si rovněž z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován.

Hospodští si ale stýskají nejen kvůli opětovnému lockdownu. Nijak oslnivé nebyly ani jejich tržby v uplynulých dvou týdnech, kdy bylo otevřeno.

Co rozhodně „frčí“, jsou obědy, u poledních menu některé restaurace letos dokonce zaznamenaly vzestup obratu. Jinou věcí je však večerní, pivní „kšeft“. Mnozí zákazníci mají jednak strach, což potvrzují i ankety Deníku na našem webu, podle kterých si většina lidí přeje zpřísnění opatření. A dalším se do hospod prostě nechce, když musí v osm večer, v nejlepším, jít domů.

„Koupil jsem si pivní set a scházíme se s kamarády doma. Dělají to tak teď mnozí,“ řekl jeden z pijáků, Pavel Bednář ze Svitav.