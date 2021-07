Seznámily se v práci, pak stačilo pár vět, aby zjistily, že obě milují sport. Po několika desítkách společně odběhaných kilometrů bylo jasné, že jsou si ideálními parťačkami. Radost z pohybu jim ale nestačila, a tak se rozhodly dát alespoň jedné ze svých aktivit vyšší smysl. Na poslední červencový víkend si vytyčily cíl - podpoří třináctiletého Jeníka, kterému byl před lety diagnostikován atypický autismus, který se projevuje vysokou úzkostí a takzvaně černobílým viděním světa. Vyrazí za ním z Ústí nad Orlicí k Náchodu. Pěšky. Vzdálenost chtějí překonat do 24 hodin.

Michaela Němcová a Veronika Štusáková svým sportovním výkonem podpoří třináctiletého Jeníka. | Foto: Michalea Němcová

Když se Michaela Němcová a Veronika Štusáková prvně potkaly jako kolegyně v Lidlu, zřejmě ještě netušily, jak moc osudové setkání to pro obě bude. V momentě, kdy se dozvěděly o společné lásce ke sportu, rozhodly se otestovat jedna druhou v tréninku. Vše začalo běháním na vrchol Andrlova Chlumu v Ústí nad Orlicí. „První den jsme na něj vyšly šestkrát. Dalších pět dní znovu. Dohromady to dalo 87 kilometrů, celkové převýšení 5500 metrů. A to vždy před prací,“ vysvětluje s úsměvem Michaela.