Před pěti lety rozhodlo o vítězi až druhé kolo voleb

Orlickoústecko - V pátek ve 14 hodin se ve 115 obcích a městech okresu otevřou volební místnosti, volit se bude nový (nebo staronový) prezident republiky.

Volby na Orlickoústecku. Foto: Michal Horák

Hlasovat pro některého z devíti kandidátů bude možné až do 22. hodiny, v sobotu se volební místnosti otevřou v osm ráno a uzavřou ve dvě odpoledne. V případě, že v prvním kole žádný z kandidátů nedostane více než 50 procent všech hlasů, půjdeme volit znovu 26. a 27. ledna. Do druhého kola postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Jak to bylo před lety

Při historicky první přímé volbě hlavy státu v lednu roku 2013 byl Miloš Zeman zvolen až ve druhém kole. První kolo sice na Orlickoústecku vyhrál, když získal 15 249 hlasů, ale jen těsně, druhý exministr zahraničí a bývalý místopředseda vlády Karel Schwarzenberg nasbíral 15 046 hlasů. Třetí v pořadí tehdy na Orlickoústecku skončil statistik a politik Jan Fischer, čtvrtou příčku obsadil advokát a politik Jiří Dienstbier.

Kdo obsadí Pražský hrad na další léta bylo jasno o čtrnáct dnů později. Miloš Zeman ve druhém kole prezidentské volby triumfoval a svého protikandidáta v celkových součtech hlasů voličů v republice nechal poměrně výrazně za sebou. Na Orlickoústecku byl rozdíl ve výsledcích o něco mírnější. Při volební účasti 62,37 procenta (v prvním kole byla účast 66,05 procent) získal Miloš Zeman celkem 36 372 hlasy, Karel Schwarzenberg pak 32 313 hlasy. Rozdíl mezi vítězem a poraženým činil necelých šest procent hlasů.

Zatímco v prvním kole Karel Schwarzenberg vyhrál ve většině měst, ve druhém jen ve třech z desíti, a to v Jablonném nad Orlicí, Letohradu a v Žamberku. Volební účast se ve vesnicích pohybovala kolem 60 procent, méně než polovina voličů přišla odvolit například v Cotkytli, Krasíkově, Ostrově nebo v Rudolticích.

Zkouška vyspělosti

V Pardubickém kraji získal Zeman 57,21 procenta hlasů, Schwarzenberg 42,78 procenta. Už tehdy to pro mnohé nebyla jednoduchá volba. „Všichni, kteří kandidovali, jsou samozřejmě lidé, a tudíž kdokoliv by se dostal dál, nastala by otázka, zda je to správně. Je to zkouška národní vyspělosti a jak jsme v ní obstáli, to se pozná,“ řekla před pěti lety Deníku volička z Lanškrouna. Stejná zkouška čeká národ i ve dnech následujících.