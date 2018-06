Přebíhání silnice zarazil záhon květin. Přibude k němu zábradlí

Česká Třebová - Zvyk je železná košile a tu si nechtějí svléknout někteří obyvatelé České Třebové, kteří byli zvyklí přecházet ulici u gymnázia přes silnici první třídy. Teď jim v tom brání květinový záhon.

Květinový pás podél silnice I/14 mezi ulicemi Krátká a Litomyšlská na Tyršově náměstí v České Třebové.Foto: Michal Horák

Přecházení o nervy

Květinový pás podél silnice I/14 mezi ulicemi Krátká a Litomyšlská na Tyršově náměstí je jedním z opatření, které má zvýšit bezpečnost v dopravě. Mnohým je květinová bariéra lemovaná dočasně provazy trnem v oku. „‘Děkujeme’ pracovníkům radnice za skvěle odvedenou práci a zhoršení bezpečnostní situace. Přecházet přes světelnou křižovatku je totiž o nervy. Čekáte, čekáte a stále čekáte a zelená ne a ne naskočit. Čudlíky k zastavení provozu nefungují, proč tam jsou, dodnes nevím. Řešit se to zřejmě bude, až se něco stane, ale udělat tam plot, který nepůjde přelézt, asi nebude nejlepší řešení,“ namítá obyvatel města v Českotřebovském zpravodaji.

Jeden z občanů si dokonce na základě zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím vyžádal údaje, kolik výsadba stála (zhruba 154 tisíc včetně DPH), seznam rostlin a procentuální odhad, kolik jich už bylo poškozeno. Na to radnice zareagovala, že procento nelze vyčíslit, protože všechny trvalky ještě nevyrostly a některé mohly uhynout přirozeně. Padl také dotaz, kdo bude platit výsadbu poškozených rostlin. Podle podle tajemnice úřadu Věry Pirklové nelze jasně stanovit, které rostliny uhynuly přirozeně a které byly zničeny, chybějící květiny budou doplňovány při běžné údržbě zeleně.

Zvykové právo?

Květinový pás už na silnici zůstane. Podle starosty města Jaroslava Zedníka jde o prvek z projektu, který má zvýšit bezpečnostní opatření na I/14. „Provizorně tu byl nainstalován plůtek z provázků, během dalších úprav zde bude později postaveno zábradlí, které musí architektonicky korespondovat s budovou gymnázia,“ uvedl Jaroslav Zedník.

Starosta ví, že tu dosud platilo zvykové právo, ale za bezpečnostním prvkem si stojí, protože provoz na tomto úseku je velký a auta při sjíždění kopečku k náměstí naberou rychlost.

„Lidé sice jsou svobodní a každý, kdo vstoupí do vozovky, ručí sám za sebe, ale na druhou stranu si myslím, že musíme udělat takové opatření, abychom upozornili na jedno z nejnebezpečnějších míst na přecházení v České Třebové. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale v okamžiku, že tu auto někoho srazí, nás se každý bude ptát, co jsme udělali proto, aby se to nestalo,“ uzavřel Zedník.

Podle policie už na tomto úseku v uplynulých dvou letech došlo ke srážce auta s chodcem, ten utrpěl zranění.