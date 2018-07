Prázdninová z Pastvin

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 16 380 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče PRACOVNÍK/NICE PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16380 kč, mzda max. 21420 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Janáčkova č.p. 1003, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:, - způsobilost k právním úkonům, - občanská bezúhonnost - doložena výpisem z rejstříku trestů, - pro nekvalifikované, možnost doplnit kvalifikaci akreditovaným kurzem v době do 18 měsíců od nástupu, kvalifikací je odborná způsobilost podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY:, - základní informace o oboru, sociálních službách, systému zdravotnictví a sociálních služeb, - komunikativnost a empatický lidský přístup ke klientům s ohledem na jejich potřeby, - dobré organizační schopnosti v práci s lidmi, - zájem o profesní a osobnostní rozvoj, zájem přinášet a aplikovat nové ošetřovatelské postupy v praxi, - ochota pracovat v nepřetržitém provozu, - dobrý vztah ke starším lidem, - schopnost pracovat v týmu lidí a vyhodnocovat a předávat důležité informace, - aktivní znalost práce s PC - MS Office Word, NABÍZÍME:, - práci v příjemně a moderně vybaveném pracovním prostředí, - možnost závodního stravování za příznivé ceny, - 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, supervize, - možnost práce také na zkrácený pracovní úvazek, - pro nekvalifikované úhradu akreditovaného kurzu s podmínkou setrvání v organizaci, - platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných předpisů, v rozpětí od 16.380 do 21.420 Kč v návaznosti na dosaženou praxi plus zvláštní příplatky., Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s nástupem dle dohody a možností prodloužení na dobu neurčitou., KONTAKT: Monika Kolomá, vedoucí zdravotního úseku telefonicky nebo osobně na adrese Sociálních služeb Lanškroun. Pracoviště: Sociální služby lanškroun, Janáčkova, č.p. 1003, 563 01 Lanškroun. Informace: Monika Kolomá, +420 739 455 272.