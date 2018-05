Přání staré století se splnilo. Otevřou park u kostela

Ústí nad Orlicí - Kdysi býval kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí hřbitov, nyní je tu nový park. Slavnostně zpřístupněn bude v pátek, symbolicky na Noc kostelů.

Stará myšlenka

Město a farnost se dohodly, že dotáhnou do konce myšlenku, která padla už před 110 lety, jak lze doložit v písemnostech. „To je taková rarita. Tehdejší radnice se obrátila na biskupství s žádostí o možnost zřízení parku na místě starého hřbitova,“ potvrdil starosta města Petr Hájek. U kostela se pohřbívalo do roku 1893, pak vznikl nový hřbitov za městem.

Dotáhnout park do konce stálo pět let práce. Nejprve byla rekonstrukce střechy kostela, do výčtu patří i oprava a zprůchodnění ohradní zdi, restaurování starých náhrobků a kamenných soch, obnova zeleně nebo pořízení nového osvětlení a kamer, které tu budou dohlížet na dodržování pořádku. Park se pro mnohé stane vítanou zkratkou mezi náměstím a Roškotovým divadlem. Na noc bude uzavírán.

Celkové náklady byly vyčísleny na 18 milionů korun. „Akce byla postupně realizována z prostředků města, ale i římskokatolické církve – děkanství Ústí nad Orlicí a z prostředků dotačních, ať už ministerstva kultury nebo Pardubického kraje,“ uvedl Petr Hájek.

Park bude místem pro odpočinek, klid, relaxaci. Záměrem města i děkanství bylo respektovat pietní místo starého hřbitova. K meditaci a zamyšlení tu vyzývá kaple zasvěcená svatému Janu Pavlu II., která vznikla celkovou obnovou původní hřbitovní kaple. „Meditační kaple zve k tichu, které je ale možné narušit úderem zvonu. Sedm trubicových zvonů zavěšených na stěnách lze rozeznít mírným pohybem ruky,“ popsal vnitřní výzdobu děkan Vladislav Brokeš. „Na trachytové dlažbě, pokryté prozářenými sklíčky, leží otevřené srdce složené z mozaiky, kterou tvoří asi 22 tisíc kostiček kamene a barevného skla. Vnitřní prostor kaple obepíná mozaikový sokl, korespondující s objektem srdce. Na stěnách je freska andělů, v jejichž křídlech se vznášejí děti. Prostor doplňují dvě sochy andělů z polychromovaného dřeva,“ dodal děkan.

Park u kostela bude otevřen v 19 hodin. Po jeho zpřístupnění bude pokračovat pestrý program připravený ústeckou farností k Noci kostelů.

Na páteční otevření parku naváže v neděli vysazení stromu Olgy Havlové. Zakladatelka Výboru dobré vůle by se v letošním roce dožila 85 let. Tuto mimořádnou osobnost připomíná projekt Rok Olgy Havlové. „Město Ústí nad Orlicí se k projektu aktivně připojilo a v neděli 27. května v 11.30 hodin bude v parku vysazen strom Olgy Havlové,“ pozval na akci starosta města Petr Hájek.