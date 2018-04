Pračku má každý, dovolenou už ne

Orlickoústecko - Dovolená nebo každý den maso? Ne všechny rodiny na to mají.

Jak se žije v Pardubickém kraji. Mají se lidé dobře, nebo mají těžký život a nemohou si dovolit vše, co by chtěli?

Průzkum Deníku ukázal, že týdenní dovolenou mimo domov si nemůže v kraji dovolit 27,9 procent domácností. Obden si nedá maso 5,2 procent domácností a 2,2 procent nemůže dostatečně vytápět byt. Dát za dovolenou přes 20 000 korun je pro rodinu Lenky K. z Českotřebovska nemožné. Bydlí v nájemním bytě, mají dvě děti a Lenka je stále ještě na mateřské dovolené. Stejně tak už roky čeká na myčku na nádobí a jenom sní o sušičce na prádlo. Věří, že si ji koupí, jakmile se po mateřské vrátí do zaměstnání. A takových rodin žije na Orlickoústecku více.

V Pardubickém kraji je podle sčítání za minulý rok 208 240 domácností. V rodinných domech přitom žije 50,7 procent z nich, v bytových domech 48,8 procent. K naprosto běžnému vybavení patří pračka, kterou má 97,7 procent domácností. Ovšem sušičku využívá jen 9,8 procent. „Jsem ráda, že mám fungující pračku. Třeba se jednou sušičky dočkám a nebudu muset žehlit,“ věří Lenka. Patří k 9 procentům v kraji, kteří si sušičku přejí.

K moři nejezdíme, splácíme hypotéku na dům

Pardubický kraj - Tři děti, dva platy, žádné moře a jeden sen o sušičce na prádlo. Rodina Marcely S. ze Svitavska si nežije špatně, ale přesto si některé věci dovolit nemůže nebo nechce.

Dvě dcery má Marcela v mateřské škole, za kterou měsíčně zaplatí zhruba dva tisíce korun. Nejstarší syn je ve třetí třídě. Za školní docházku sice rodina nic neplatí, ale Jakub chodí na fotbal, do atletického kroužku a chce hrát na kytaru. Dětem rodina neodpírá koníčky a nešetří nijak přehnaně ani na potravinách. „Jsou ale věci, které jsou podle nás zbytečné. Nejezdíme v létě k moři, to si zatím nemůžeme dovolit. S dětmi cestujeme po České republice. V zimě si dopřejeme pár dní na českých horách. O Vánocích nevalíme dětem hromady drahých dárků. Peníze spíše dáváme do společných zážitků,“ říká Marcela, osmatřicetiletá zdravotní sestra.

Právě letní dovolená je nyní aktuální a často velmi výrazně zamává rodinným rozpočtem. Lidé jsou za ni schopni dát desetitisíce korun a někdo si ani neváhá vzít půjčku.

„Převážná většina mých klientů jsou rodiny s dětmi. Většinou buď jedou autem do apartmánu do Chorvatska bez stravy, nebo s polopenzí. Mezi leteckými zájezdy je největší zájem o Bulharsko nebo Řecko, a to s all inclusive. Jezdí se i do Egypta a Tunisu, to je poměrně levná destinace a služby na úrovni. Průměrná cena za leteckou dovolenou pro rodinu je zhruba 45 až 55 tisíc korun,“ uvedla Věra Rosypalová z litomyšlské cestovní agentury DinoTour.

Rodiny využívají i slevy na děti, které nabízejí některé cestovní kanceláře. „Některé cestovky nabízejí jedno až dvě děti zdarma, ale to je poměrně výjimka. A většinou sleva platí jen pro děti do 12 let,“ dodala Věra Rosypalová.

Důležitou položkou v rozpočtu rodiny jsou kromě nákupu jídla, provozu auta, poplatků za energie a vodu i aktivity dětí.

Marcely syn Jakub chce jet letos na letní tábor. Ceny táborů se pohybují okolo tří tisíc korun. „Letošní tábor pořádaný střediskem volného času Tramtáryje ve Svitavách stojí 3399 korun. Pořádáme i příměstské tábory, které vycházejí na 900 korun za týden a tato cena by měla platit i v dalších dvou letech. Všechny tábory jsou ale už obsazené,“ říká Pavlína Šmerdová, zastupující ředitelka svitavské Tramtáryje.

Rodina Marcely žije v rodinném domě, na který ještě splácejí s manželem hypotéku. Měsíčně jde zhruba o částku patnáct tisíc korun. Takže o sušičce na prádlo zatím matka tří dětí jen sní. Cena samostatné kvalitní sušičky se totiž pohybuje okolo dvaceti tisíc korun.