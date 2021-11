Hotovo mělo být v říjnu, práce se ale přesouvají až na příští rok. Opravy totiž zkomplikoval nestabilní terén a eroze půdy. Ve věstníku veřejných zakázek tak kraj počítá s cenou přes 56 milionů korun. „Výběrové řízení stále probíhá,“ informoval krajský mluvčí Dominik Barták. Zhotovitele tak kraj stále hledá. Lhůtu pro podání nabídek přitom několikrát prodlužoval, definitivní uzavření řízení by mělo být 5. listopadu.

Objízdné trasy



Vjezd do Kerhartic bude povolen pouze IZS, autobusům a rezidentům obcí Jehnědí, Sudislav, Hrádek, Kerhartice, Svatý Jiří, Oucmanice – Voděrady a Orlické Podhůří. Po dobu oprav je silnice uzavřená od křižovatky silnice II/315 (ul. J. Haška) k vlakovému nádraží, až po silniční most pod Hrádkem. Stanovená obousměrná objízdná trasa tak zřejmě ještě několik dlouhých měsíců potrvá.



Objížďka vede přes silnice I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, Choceň, sil. II/317, sil. II/315 Choceň, Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, dále směr Sloupnice.

Kopnout do země by stavbaři měli na začátku února příštího roku. Nedokončený úsek začíná odbočkou u mostní estakády k železničnímu nádraží při vjezdu do Ústí nad Orlicí a končí odbočkou do Sokolské ulice v Kerharticích. Jedná se o opravu téměř dvoukilometrového úseku silnice, předmětem zakázky je ale také zajištění stability levého břehu Tiché Orlice, erozní činnost vody totiž ohrožuje silnici II/315.

Kdy se řidiči poprvé projedou po zmodernizované silnici, přitom zatím není jasné. Podle zadávací dokumentace bude vedle ceny právě rychlost předání staveniště jedním z hlavních kritérií při výběru zhotovitele.

Hotovo přitom mělo být už letos v říjnu. Podle hejtmana Martina Netolického však inženýrsko-geologický průzkum ukázal, že území je nestabilní a je potřeba protierozních opatření. „Proto budeme muset oproti předchozímu plánu řešit celou řadu sanačních prací na přilehlém svahu a v řečišti Tiché Orlice,“ vysvětlil Netolický.

Původní opravu prováděla firma Strabag, která zde však kvůli enormnímu navýšení prací a ceny skončila. Opravu stihli provést od konce Hrádku k počátku obce Kerhartice. „Práce na projektu byly ukončeny na základě oboustranné dohody,“ napsala Deníku Jana Kohoutová z odboru komunikace společnosti. Důvodem prý bylo výrazné navýšení rozsahu prací. Ty způsobil právě havarijní stav. „Navýšení prací v tomto rozsahu nebylo možné řešit dodatkem smlouvy,“ dodala.