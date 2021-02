Hrubá stavba objektu 1. etapy byla po osmi měsících dokončena v předpokládaném termínu. Stavba je zastřešena a uzavřena před nepřízní počasí, to umožňuje objekt temperovat a plynule pokračovat v pracích uvnitř přes zimní období. Nové ordinace již mají obrysy. Ve všech čtyřech podlažích jsou smontovány sádrokartonové příčky a pracuje se na vnitřních rozvodech. Stavbu si mohli prohlédnout i budoucí uživatelé polikliniky, lékaři tak měli prostor, aby vznášeli své požadavky a náměty. „Jsem velice rád, že se tato schůzka uskutečnila. Měli jsme několik připomínek, všichni ze stavby byli velice vstřícní a snažili se naše připomínky zapracovat. Jsem rád, že se poliklinika staví a věřím, že to všechno skončí brzy a úspěšně,“ uvedl po prohlídce nových prostor lékař ortopedie Vladimír Cvrček.

Místostarosta Oldřich Strnad považuje dokončení hrubé stavby první etapy za historický milník pro město. „Vypadá to, že by se lékaři mohli nastěhovat s předstihem, to znamená dříve než v červnu. Stavba objektu druhé etapy by tak mohla začít dříve a tím by se stihla dát hrubá stavba pod střechu. Během zimních měsíců by mohly probíhat práce na vnitřních prostorech,“ řekl místostarosta. Harmonogram počítá s tím, že nová poliklinika začne sloužit pacientům i lékařům na podzim roku 2022. Náklady byly vyčísleny na zhruba 121 milionů korun.