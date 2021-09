Současnému stavu předcházela řada dílčích prací jako například betonáž rámu do kapes, které byly připraveny při stavbě srubu v roce 1937.

„Vrata jsou aktuálně po metalizaci a jdou na provedení nátěrů. Teď už je to opravdu jen otázkou dnů, než doputují na místo ve vjezdu vchodového srubu a osadí se do rámu,“ vysvětlil ředitel Muzea Československého opevnění Martin Ráboň.

Rekonstrukce zevnějšku vchodového srubu Boudy míří do cíle. | Foto: Martin Ráboň

/FOTO/ Rekonstrukce zevnějšku vchodového srubu Boudy míří do cíle. Posledním krokem je osadit pancéřová posuvná vrata.

