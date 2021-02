Už jarní vlna koronaviru byla čarou přes rozpočet, odjezd expedice nazvané 7x7 family z Čech zdržela o několik měsíců. Itineráře nabourává dál. Cílem bylo se přes Francii a Španělsko ještě v loňském roce dopravit do Afriky, zatím se však rodině nepodařilo opustit Evropu. „Tiše jsme doufali, že alespoň tyto Vánoce, po všech předchozích odkladech, strávíme na exotičtější straně Středozemního moře. Ale pandemie má zatím stále ještě navrch,“ říká tatínek Petr.

Cestovatelské cíle tak bylo nutné přizpůsobit současným možnostem, proto se rodina rozhodla pro přesun do Holandska. „Zde kromě oprav a dalších úprav Taa a domácí školy pro celý tým budeme sledovat situaci ve světě a studovat budoucí možné trasy s tím, že itinerář samotný je méně důležitý, hlavni je cestovat,“ neztrácí Petr a Denisa pozitivního ducha.

I když je Tao auto veterán a drobné úpravy na něm jsou potřeba stále, stejně jako na rodinném domě, intenzivním používáním se zatím nic zásadního nerozbilo, a to prý děti testují odolnost materiálu téměř nepřetržitě.

SLUNEČNÍ PANELY

První starosti se však už objevily, rodina musí být šetrná při spotřebě energie. Tři sluneční panely měly sice zaručit plnou autonomii, ale rodina nepočítala s tím, že se Tao bude málo přemisťovat a nebude možné baterie dobíjet motorem. Jejich kapacitu snižuje zima a krátké dny nutí členy expedice být více uvnitř vozu a energii spotřebovávat.

Rodinná expedice 7x7 má sedm členů, vedle rodičů Petra a Denisy a jejich dětí Arthura, Cailin, Naomi a Enza také Tao, bývalé hasičské auto dovezené z Francie a přestavěné na expediční vůz. Rodina měla v plánu po odjezdu z Čech zůstat nějakou dobu ve Francii a pak se dostat přes Španělsko a Portugalsko do Maroka. Další plán byl orientační a měl brát ohled na děti a aktuální situaci v jednotlivých zemích. Cílem byla Afrika (2021), Jižní, Střední a Severní Amerika (2022) a Asie (2023). Nyní bude itinerář cest měněn i s ohledem na celosvětovou pandemii.

„Pokud nechceme baterie příliš vyčerpávat, po deseti dnech si je musíme u přátel dobíjet,“ podotýká Petr a dodává, že problém se objevil také u protimrznoucích topných těles v nádržích na vodu, která přestala fungovat. A tak bylo nutné stále sledovat teplotu a nádrže před příchodem mrazů vypustit.

Při několikaměsíčním pobytu ve Francii rodina otestovala, jaké je žít na dvanácti metrech čtverečných. Tao byl přebudován tak, aby v něm měla vše nezbytné. Život se jí změnil radikálně. Do domečku na kolech musela vměstnat vše, co bude při svém cestovatelském dobrodružství potřebovat – celosezónní oblečení a obuv pro šest lidí, hračky, školní a domácí potřeby, zásoby dílů a léků. A podstatné nebylo jen vše potřebné do tak malého prostoru naskládat, ale naučit se každodenně věci používat tak, aby o ně členové výpravy nezakopávali, nebo je naopak zoufale nehledali.

NÁDHERNÝ SVĚT

„Jedno je ale jisté. Nikdo z nás by zatím život v Taovi za nic nevyměnil, všichni se v něm cítíme příjemně a opravdu krasně se nám v něm spí. A když se spolu probouzíme a podíváme se z auta kolem, znovu si říkáme, jak je svět nádherný a jedinečný, jak je nám společně s Taem dobře a jaké máme štěstí,“ vzkazuje rodina do Čech. Dál si plní svůj sen – na vlastní oči poznávat svět a o své zážitky se prostřednictvím zpráv a videí dělit s ostatními nejen na svém webu www.7x7.family.

Rodině dělá radost, že se jí daří natáčet měsíční mini-reportáže pro Dětské zpravičky na Déčku České televize. "I když netrvají ani dvě minuty, jedná se vždy o několik dní práce a děti jsou při jejich vytváření čím dál samostatnější. To nás hrozně moc teší, neboť se nám daří pomalu naplňovat jeden z cílů expedice, která je především o dětech a pro děti. Přejeme si, aby naše vyprávění z cest vycházelo co nejvíce z postřehů a zážitků našich dětí, aby tak bylo pro ostatní děti co nejvíce zajímavé… Nabídnout dětem náš krásný svět očima svých vrstevníků a přitom přispívat k lepšímu chápání jeho bohatosti, rozmanitosti a nutnosti ho ochaňovat," vysvětlují rodiče. Děti si připravují otázky společně, Arthur je kameraman a režisér, Cailin s Naomi pak redaktorky, které otázky kladou, všichni společně reportáž namluví. "Máme radost, že můžeme trochu přispět k virtuálnímu cestování dětem v Česku, které teď navíc cestovat moc nemohou, pomáhá nám to udržovat dobrou náladu v táboře. A té je v této době potřeba ještě více než obvykle," uzavírá Petr s Denisou.