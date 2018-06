Pozemky na poli v centru Mýta prodají losováním a licitací

Vysoké Mýto - Kupci musí respektovat několik pravidel. Třeba dokončit stavbu do čtyř let a přihlásit se v novém domě k trvalému pobytu.

Letecký pohled na pole, kde mají vzniknout stavební parcely.Foto: archiv města

Pár minut od centra, nedaleko víceúčelové hřiště a park se spoustou zeleně. To je vize budoucích kupců pozemků v lokalitě za bývalým pivovarem ve Vysokém Mýtě. Radnice už ví, kdy a jak se budou parcely prodávat.

Řadovky jako celek

Zastupitelé totiž na květnovém jednání schválili způsob prodeje dvaceti stavebních parcel. „Dvanáct pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů půjde do veřejného losování. Osm parcel, na kterých budou stát řadové domy, bude prodáno jako celek jednomu kupujícímu, který vzejde z veřejné licitace,“ nastínil starosta Vysokého Mýta František Jiraský. Veřejné losování a licitace se na radnici uskuteční ve středu 13. června.

Od loňska se v lokalitě buduje i infrastruktura – kanalizace, vodovod, plynovod a přípojky elektrické energie. „Zbývá ještě dokončit výstavbu chodníků, komunikace a osvětlení,“ doplnil místostarosta Martin Krejza s tím, že infrastruktura městský rozpočet vyjde na 17,4 milionu korun a pozemky se novým vlastníkům budou předávat pravděpodobně v září.

Do losování je zařazeno dvanáct pozemků pro stavbu rodinných domů s kupní cenou 1 750 korun za metr čtvereční. Nejmenší parcela má 641 a největší 869 metrů čtverečných. Vylosovaní kupci pak musí respektovat několik podmínek, mimo jiné postavit dům dle územního plánu a územní studie města, dokončit stavbu do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí, zapsat stavbu do katastru nemovitostí. Kupující se také dle podmínek musí přihlásit v novém domě k trvalému pobytu.