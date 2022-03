Požáry trávy po vypalování jsou teď kvůli suchu v našem kraji na denním pořádku

Hasiči v Pardubickém kraji zaznamenali v posledních dnech zvýšený výskyt požárů trávy. V sobotu vyjížděli hasiči k požáru suché trávy například do Radkova u Moravské Třebové, ale také do Podhořan na Chrudimsku, do Nových Hradů nebo Pardubic. Za plošné vypalování přitom hrozí pokuta. A už byla letos i udělena.

Neskutečný nárůst požárů porostu evidují hasiči za letošní březen. Hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní, vyjíždějí v průměru každý den ke čtyřem požárům trávy či lesního porostu. | Foto: HZS PK

„Plameny se po suché trávě rozšířily až do haly na zpracování dřeva a dále do kravína. Přímá škoda byla vyčíslena na 113 tisíc korun. Uchránit se okamžitým zásahem podařilo majetek ve výši 208 tisíc korun,“ sdělila k zásahu mluvčí hasičů Vendula Horáková. Hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní, vyjíždějí každý den až ke čtyřem požárům trávy nebo lesa. VIZUALIZACE: Dálnice D35 kolem Svitav získala stavební povolení Od počátku března do neděle evidují 100 požárů v přírodním prostředí. Přitom vloni za stejně období likvidovali jen dva takové požáry. Při plošném vypalování porostů se dopouštíte přestupku dle zákona o požární ochraně, za který fyzické osobě hrozí pokuta do 25 000 Kč. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jim hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Zatím k největšímu požáru došlo 11. března v lesoparku za zámeckým reálem v Nových Hradech. Jednalo se o plošné vypalování porostu a došlo k porušení předpisu o požární ochraně. Pokuty za vypalování trávy se přitom pohybují v desítkách tisíc korun. Bohužel se jednalo o plošné vypalování porostu, čímž došlo k porušení předpisu o požární ochraně. Tady vyšetřovatel uložil osobě pokutu. Požár se rozšířil na plochu 15 000 m2. Stejnou rozlohu, tedy 15 000 m2, měla událost z 22. března v Podhořanech u Ronova, části obce Nový Dvůr na Chrudimsku. Tady hořela tráva v těsné blízkosti letiště. VIDEO, FOTO: Skvělí koně, čistá radost. Jaro přišlo i na pastviny Další větší požár, který stojí za zmínku, je z 13. března, kdy při pálení suché trávy v zahradě na Pardubicku. Plameny se rozšířily na túje a zasáhly plochu 1 600 m2.Škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun, ale co je na tomto případu nejhorší, plameny způsobily popáleniny II. stupně v obličeji majitelky, která porost vypalovala. Neskutečný nárůst požárů porostu evidují hasiči za letošní březen. Hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní, vyjíždějí v průměru každý den ke čtyřem požárům trávy či lesního porostu.Zdroj: HZS PK