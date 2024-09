Technik AUTOMATIZACE | i JUNIOR na zaučení (až 50.000 Kč) Láká vás obor AUTOMATIZACE, ROBOTIKY, PLC a vše kolem? Máte základy v tomto? U nás vyvíjíme pro své produkty vlastní software a ač to není legrace, tak je to moc zajímavá práce! Ujme se vás prima tým, který vám vše ukáže, naučí...ozvěte se, sejdeme se a třeba si hned padneme do oka :) Náplň práce: budete součástí menšího týmu nadšenců, kteří řeší vývoj pro naše produkty, naučíte se a poznáte náš SW, budete u realizace a testování nových zařízení, využijete technické znalosti - od elektro, IT až po strojírenství (nebojte, vše vás doučíme), komunikace se zákazníky a jejich podpora, kolem a kolem - jedná se hlavně o vývoj!. 0 Kč

Detail nabízené práce