Povolební jednání spějí ke konci. Nejasno je v Králíkách a Žamberku

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Policista, strážník 24 000 Kč

Strážníci STRÁŽNÍK/NICE MĚSTSKÉ POLICIE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Město Česká Třebová vypisuje výběrové řízení na funkci: STRÁŽNÍK/NICE MĚSTSKÉ POLICIE, MÍSTO VÝKONU: Město Česká Třebová, NÁSTUP DLE DOHODY, PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: strážníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, starší 18 let, je plně svéprávná a bezúhonná, JINÉ POŽADAVKY:, - úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, - občan ČR, - mravní a občanská bezúhonnost, - flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, - komunikativní schopnosti, - zdravotní a psychická způsobilost, - řidičské oprávnění skupiny B, - věk od 18 let, PLATOVÉ PODMÍNKY: zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:, - jméno, příjmení a titul, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - telefonický kontakt, - číslo občanského průkazu , - datum a podpis, K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT TYTO DOKLADY:, - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, INFORMACE POSKYTNE: Petr Vencl, velitel MěP, telefon: 465 500 119, 465 532 229, Písemné přihlášky zasílejte do 07.12.2018 v obálce označené v levém horním rohu nápisem "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MĚP - NEOTEVÍRAT" na adresu: Městský úřad Česká Třebová, do rukou starosty města, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ BUDOU ROZESÍLÁNY POZVÁNKY. Pracoviště: Město česká třebová, Staré náměstí, č.p. 78, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Petr Vencl, +420 465 500 119.