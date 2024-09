/VIDEO/ Pardubický hejtman Martin Netolický poslal přes facebook do světa časosběrné video, kterým chce doložit, že upouštění vody na Pastvinách začalo včas a zabránilo se tak většímu rozlití Divoké Orlice do měst a obcí v údolí pod přehradou. Stejně tak podle něj pomohla výstavba suchých poldrů u Lichkova a Dolní Lipky, které zadržely další statisíce kubíků vody. Dodal, že video je určeno "pro všechny pochybovače, kteří ještě ve čtvrtek a v pátek psali chytré a často sprosté a nenávistné komentáře". Pojďme situaci více rozebrat.

"Výborná práce vodohospodářů na vodních dílech zabránila výrazně většímu vlivu rozvodněných vodních toků na obydlí ve městech a obcích. Obdobně i výstavba suchých poldrů na horních tocích. Při dnešní ranní obhlídce to bylo patrné. Díky manipulaci s vodním dílem Pastviny došlo k transformaci povodňové vlny z Orlických hor na sice vyšší, ale ne nebezpečný odtok z přehrady. Došlo tak k ochraně a zmenšení rizik pro sídla na Divoké Orlici. Obdobně Lichkovský a Lipkovský suchý poldr zachytily více jak 1,5 milionu m3 vody s udržitelným odtokem a i přes přeliv jednoho z nich došlo k usměrnění toku horního toku Tiché Orlice," komentuje své natočené video pardubický hejtman Martin Netolický.

Manipulace na všech zmíněných vodních dílech byla podle něj správná a včasná. Video seskládal ze záběrů natočených v sobotu v 18.00 hodin a v pondělí v 9.00 hodin.

Hejtman dodal, že video natočil pro všechny pochybovače, "kteří ještě ve čtvrtek a v pátek psali chytré a často sprosté a nenávistné komentáře". Pojďme se proto na situaci podívat více do hloubky. Má hejtman pravdu?

Tichá i Divoká Orlice pramení na pomezí Orlických hor a Králického Sněžníku, což je oblast s jedním z nejvyšších úhrnů srážek. Podle předběžných údajů zde od středy spadlo kolem 250 milimetrů. Přesto se ani jedna z řek na horním toku výrazně nerozvodnila, což je až s podivem. Řeky pramenící na Českomoravské vrchovině, kde byly podobné úhrny srážek, způsobily záplavy a škody mnohem závažnější. Divoká Orlice se naproti tomu na horním toku stále drží nejvýše na prvním stupni, Tichá Orlice na horním toku v Lichkově kulminovala v neděli po poledni na druhém stupni a od té doby je na setrvalém poklesu. Což skutečně potvrzuje slova Netolického, že přehrada i poldry zabránily průšvihu.

Srážky od středy do nedělních 16 hodin:

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Srážky od středy do nedělních 16 hodin

Některé otázky ohledně včasnosti upouštění ale mohou zůstávat. Pastviny upouštěly vodu od středečního dopoledne, ačkoliv meteorologové varovali před extrémními srážkami již dříve. Odtok přehrada navyšovala jen postupně, a to až na nynějších 37 kubíků za vteřinu, což je nad úrovní jednoleté povodně. Vypouštěním se podařilo do pátku vypustit z celkového potenciálního rezervního prostoru přehrady 80 procent vody. Ke 100 procentům by hladina musela klesnout ještě asi o 4,5 metru. Mezitím však začal přítok vlivem silných srážek převyšovat odtok, tento stav ostatně trvá doposud. Hladina je nyní 4,5 metrů nad úrovní před vypouštěním a celkem 10 metrů nad nejnižším stavem v pátek odpoledne.

Přítok do přehrady je však stále vysoký, dnes dopoledne činil asi 65 kubíků za vteřinu. Do přelivu zůstává jen asi metr a půl, hladina už však bezmála 24 hodin stagnuje a srážky na horách také ustávají.

I přes možné otázky novinářské i laické veřejnosti o včasnosti vypouštění přehrady však Deník musí potvrdit slova hejtmana o pochybovačích, "kteří ještě ve čtvrtek a v pátek psali chytré a často sprosté a nenávistné komentáře". Deník jich byl také terčem, podle některých anonymů jsme podobně jako vláda a meteorologové "strašili" lidi, mnozí tvrdili, že prostě jen po suchu trochu zaprší a my média jen pomáháme vyvolávat paniku či jen "honíme" sledovanost.

Stejně tak pochybovači od počátku šířili domněnky, že nejvíc plaší meteorologové. Mimochodem, ti se už týden před povodní - bohužel - perfektně strefili jak do množství srážek, tak i do oblastí, kde jich spadne nejvíce. Neuvěřitelná přesnost.

Otázkou je, co by těmto pochybovačům řekli nyní lidé v Jeseníku, Krnově, Opavě či, ať nechodíme tak daleko, v Dolní Moravě, v Čankovicích, Hamrech, Luži nebo třeba Lozicích na Chrudimsku.

