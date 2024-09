Zajímavý střípek do mozaiky analýzy letošních povodní přinesl renomovaný meteorolog Lukáš Ronge z Amatérské meteorologické společnosti, na kterého se odvolávají i profesionálové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podívejte na na jeho časosběrné video, které vyvrací řadu domněnek, například tu, že pršelo jen nad Českem. Šlo o zkreslený pohled dvou hlavních radarů, umístěných v českém vnitrozemí. Jejich signál je podle meteorologů stíněný hraničními horami a měření je omezené i zakřivením Země.

Během zářijových povodní se objevila řada alternativních teorií, které se zamýšlely nad příčinou srážek. Zajímá vás, proč se tlaková níže Boris nad střední Evropou zastavila? A padaly srážky během povodní opravdu jenom nad Českem? Širší pohled na srážky během povodní získáte ve videu od Lukáše Rongeho z Amatérské meteorologické společnosti, které na svém webu zveřejnil i ČHMÚ.

"Srážky se několik dní vyskytovaly nad střední Evropou. Tlaková níže Boris, která je přinášela, se držela nad touto oblastí a posunovala se střídavě k východu a západu jen velmi málo. Postup níže totiž blokovaly mohutné tlakové výše nad západní a severovýchodní, postupně nad severní Evropou. Projevil se i návětrný efekt, kvůli kterému spadlo víc srážek hlavně na severovýchodním návětří Jeseníků a Šumavy, postupně i na severozápadním návětří Novohradských hor. Pohledem na radary ČHMÚ se mohlo zdát, že se srážky vyskytují jen nad naším územím. Šlo o zkreslený pohled našich dvou radarů umístěných na kopcích Praha v Brdech a Skalka v Drahanské vrchovině. Jejich signál je stíněný hraničními horami a měření je omezené i zakřivením Země. U hranic ČR už je radarový paprsek příliš vysoko a srážky špatně detekuje," napsal v tiskové zprávě ČHMÚ.

Ve videu se můžete podívat na širší pohled, tedy na srážky v kontextu celé střední Evropy. Povodní nezůstaly ušetřeny ani okolní země – Polsko, Rakousko, Německo.

Například v části videa zaznamenávající celkový počet srážek je patrné, že v Pardubickém kraji napršelo za čtyřdenní povodňovou epizodu od 150 do 200 milimetrů srážek, ve vyšších polohách ale i víc: ve Žďárských vrších a na Králickém Sněžníku kolem 270 milimetrů. Na hřebenech Krkonoš to bylo vysoko přes 400 mm, v Jeseníkách i přes 500 mm. To je více než při ničivých povodních v letech 1997 a 2002. Naopak v převážné části Královéhradeckého kraje nespadlo více jak 100 mm.