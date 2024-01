Hladiny řek kvůli vydatnému dešti dále stoupají. Druhý stupeň povodňové aktivity platí na Labi v Němčicích na Pardubicku.

Němčice, 27. prosince 2023. | Foto: Jaroslav Černý

Ve čtvrtek ráno hlásí druhý povodňový stupeň Labe v Němčicích, v Přelouči je Labe na prvním stupni povodňové aktivity. V Pardubickém kraji je na prvním stupni ještě Divoká Orlice v Nekoři v okrese Ústí nad Orlicí. Ostatní sledovaná místa hlásí ke čtvrtečnímu ránu normální stav. Aktuální informace o průtocích je možné sledovat na webu Povodí Labe.

Situace v Němčicích byla dramatická i na konci roku 2023. Podívejte se na video z 27. prosince, kdy už voda opadávala.

Zdroj: Jaroslav Černý

V platnosti je na Pardubicku stále výstraha před povodněmi, která trvá až do odvolání. Lidé v ohrožených oblastech by se podle informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu měli připravit na možnost vzniku povodně. „Je nutné vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a podobně v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů," doporučují meteorologové.

Ve čtvrtek má na většině území Pardubického kraje pršet. „Převážně velká oblačnost, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Na horách srážky trvalejší a v polohách nad 1000 m, později nad 700 m smíšené nebo sněhové. Večer od jihozápadu ustávání srážek a částečně ubývání oblačnosti,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Zdroj: HZS PK