Poví o své cestě pěšky přes Kavkaz

Všeobecní administrativní pracovníci SALES SUPPORT, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/NICE, ASISTENT/KA ŘEDITELE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jsme významná nadnárodní obchodní společnost zaměřená na prodej strojů a spotřebního materiálu pro strojírenství. Pro zavedenou kancelář v Ústí nad Orlicí hledáme kandidáta/tku na pozici SALES SUPPORT, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/NICE, ASISTENT/KA ŘEDITELE, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Čs. armády č.p. 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DLE DOHODY, CO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ?, - administrativní podpora ředitele společnosti, - koordinace chodu kanceláře, - pravidelný kontakt se zákazníky a dodavateli, řešení jejich požadavků, - příprava a kontrola obchodních nabídek, podkladů pro jednání a prezentace, - příprava a zpracování podkladů a dat (prodejní data, nákupní data), - práce s interním informačním systémem, - příprava reportů pro zahraniční vedení, IDEÁLNÍ KANDIDÁT/KA SPLŇUJE:, - praxe v oblasti administrativy nebo podpory prodeje, - analytické a logické myšlení, organizační schopnosti, systematičnost, tah na branku, - reprezentativní vystupování, dobré komunikační a organizační schopnosti, - zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, NABÍZÍME:, - samostatnou, velmi pestrou a zajímavou práci, - každodenní využití cizích jazyků, - příjemné pracovní prostředí, - dlouhodobou spolupráci, - flexibilní pracovní dobu s pevnou částí, - práci na HPP na dobu určitou a poté prodloužení na dobu neurčitou, - odpovídající mzdové ohodnocení a zaměstnanecké benefity, V případě Vašeho zájmu o pozici při splnění uvedených kritérií pošlete prosím Váš strukturovaný, životopis v ČJ a AJ na výše uvedenou adresu nebo elektronicky.. Pracoviště: Huber edm spol. s r.o. - pracoviště, Čs. armády, č.p. 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Stanislav Horák, +420 739 707 954.

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 150 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař a pomocná kuchař do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Chaplin Restaurant, Letohradská 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí, Chaplin Restaurant přijme do svého kolektivu Kuchaře po domluvě i pomocného kuchaře ( schopnost samostastně pracovat) do kuchyně. Jedná se o práci převážně na odpolední směny (1 za 14 dní víkendy - vše po domluvě). Nástupní plat 150,-Kč/hod. , Požadavky: schopnost samostané práce, zodpovědnost, praxe v oboru, Kontakt: telefonicky p. Boušek 777 670 567. Pracoviště: Martin boušek - chaplin restaurant, Letohradská, č.p. 1363, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Martin Boušek, +420 777 670 567.