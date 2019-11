Na sto dvacet žáků základních škol čeká tradičně na žamberském zámku aktivní a pestrá seznamka s profesemi z oblasti strojírenství, stavebnictví, gastronomie, obchodu a služeb. TECHNOhrátky odstartovaly v tomto roce 12. února v SOU Svitavy. V dosavadním průběhu se do nich od května 2013 zapojilo 12 134 žáků ze 113 základních škol.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk je členem Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka a v rámci odborného výcviku žáků spolupracuje s téměř čtyřiceti firmami z různých částí Pardubického i Královehradeckého kraje. Dlouhodobě vysokou úroveň výuky ostatně charakterizují pravidelné úspěchy žáků na nejvýznamnějších regionálních či celostátních soutěžích odborných dovedností.

Sedm pracovišť pro šikovné ruce

Aby žákům předvedli co nejkomplexnější nabídku vyučovaných oborů, rozšířili organizátoři projektu počet speciálních stanovišť pro manuální činnosti na sedm. Na nich budou pronikat do základů profesí asistent prodeje, cukrář, instalatér, kuchař–číšník, obráběč kovů, operátor plechové výroby a truhlář.

„Účastníci TECHNOhrátek projdou na těchto pracovištích opravdu různorodými aktivitami – v podstatě absolvují pozoruhodnou cestu z kuchyně do dílny. Na jedné straně je čeká například zdobení perníčků, výroba jednohubek nebo míchání nápojů. Navíc, co si sami připraví, budou moci hned na místě také sníst. Do akce se dostanou také šikovné ruce, neboť školáci budou zhotovovat stojánek na tužky, vyrábět držák na tužku, šroubovat a balit dárky,“ naznačuje velice bohatou náplň Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

Příležitost získat informace

Do Žamberka zamíří více než 120 žáků devátých tříd z osmi základních škol z Orlickoústecka a Svitavska. Budou mezi nimi výpravy ZŠ Červená Voda, ZŠ Nádražní, Česká Třebová, ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná, ZŠ Králíky, ZŠ Kunčina, ZŠ náměstí Aloise Jiráska, Lanškroun, ZŠ a MŠ Třebařov a ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice.

„Účastníci zde budou mít jednu z posledních příležitostí, kde načerpat skutečně podrobné informace pro volbu svého dalšího studia,“ dodává Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhrátky. Slavnostní zahájení akce se uskuteční ve středu 20. listopadu od 9 hodin v Divišově divadle (Nádražní 39) v Žamberku.