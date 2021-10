O hlasy bude bojovat devět z deseti současných poslanců. Jediným poslancem, který nejenže neobhajuje pozici lídra, ale dokonce není ani na kandidátce, je Jiří Kohoutek z SPD. Ten se v minulých týdnech kriticky vyjádřil k vedení strany, ale i k současné jedničce kandidátky Jaroslavu Baštovi. Volby 2020Zdroj: Deník

Kohoutek nadále zůstává na pozici krajského předsedy. I s tou se však po volbách zřejmě rozloučí. „Předpokládám, že mě po volbách odvolají. Důvod bude ten, že jsem nepomáhal při kampani panu Baštovi,“ uvedl Kohoutek v rozhovoru pro Deník N.

Právě kandidátka SPD v Pardubickém kraji doznala největších změn. V porovnání s volbami v roce 2017 v ní totiž nezůstal jediný stejný kandidát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dnech 8. a 9. října. Dveře volebních místností se otevřou v pátek, voliči budou moci přijít od 14 do 22 hodin. Volby budou pokračovat v sobotu od 8 do 14 hodin.

Změnou prošlo také pořadí kandidátů hnutí ANO. Na konci července vedení strany oznámilo, že krajskou kandidátku do voleb povede chrudimský lékař a současný poslanec David Kasal.

„Velice si vážím důvěry, kterou jsem dostal, ale pro předvolební kampaň se prakticky nic nemění, protože ji povedeme společně v týmovém duchu v celém Pardubickém kraji,“ uvedl David Kasal a narážel tak na to, že předchozí lídr Martin Kolovratník se ocitl až na třetím místě kandidátky.

O kandidátkách v Pardubickém kraji jsme již psali:

Podle Kolovratníka strana rozhodla strategicky. „Beru to pokorně. Vedli jsme o tom debaty už v květnu. Strategie jsme interně probírali a toto rozhodnutí vnímám jako kompromis mezi krajem a předsednictvím. Na podzim bude silným tématem především zdravotnictví a také otázky sociální. Doprava už se v našem kraji povedla. Dálnice se staví a doufám, že to voliči ocení,“ reagoval Kolovratník.

Současní poslanci z Pardubického kraje



Mikuláš Ferjenčík (Piráti)

Jan Chvojka (ČSSD)

David Kasal (ANO)

Jiří Kohoutek (SPD)

Martin Kolovratník (ANO)

Jaroslav Kytýr (ANO)

Jaroslav Martinů (ODS)

Květa Matušovská (KSČM)

Jan Řehounek (ANO)

Marek Výborný (KDU-ČSL)

Na hlasovacích lístcích se objevuje řada kandidátů rozličných profesí. Mezi nimi například Pavel Janoš, výrobce Pardubického perníku, který kandiduje za Trikoloru Svobodné Soukromníky. Ambici narovnat ve sněmovně pořádky má lídryně nového hnutí Přísaha Zdeňka Víchová. Ta dříve vedla expozituru Národní protidrogové centrály v Hradci Králové. Nyní pracuje na úřadě ve Vysokém Mýtě.

Nejstarším kandidátem a zároveň lídrem je třiasedmdesátiletý bývalý diplomat v Rusku Jaroslav Bašta. Ten se do politické života zapojil už na 70. let, kdy se angažoval v Hnutí revoluční mládeže, za což byl režimem odsouzen. Později podepsal Chartu 77. Naopak nejmladší lídryni má Strana zelených. Tu v kraji vede teprve pětadvacetiletá Tereza Hýblová, která pracuje jako obchodní referentka železničního dopravce a je zastupitelkou města Česká Třebová.

Nejmladšího kandidáta má v Pardubickém kraji Trikolora Svobodní Soukromníci. Je jím dvaadvacetiletý vysokoškolský student Tomáš Ester z Kostěnic.

Kroužkování



Každý volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný. Na hlasovacím lístku pak mohou zakroužkovat pořadové číslo u maximálně čtyř kandidátů. Tím tak vyznačí, kterému z nich dávají přednost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dnech 8. a 9. října. Dveře volebních místností se otevřou v pátek, voliči budou moci přijít od 14 do 22 hodin. Volby budou pokračovat v sobotu od 8 do 14 hodin.

Ve výjimečných případech mohou lidé odvolit už ve středu. Týká se to občanů, kterým byla hygienou nařízena karanténa. V takových případech mohou voliči dorazit do čtyř okresních měst na předem určená stanoviště. Ve Svitavách lidé v karanténě z automobilu odvolí u sportovního stadionu. V Chrudimi bude volební komise na parkovišti civilního letiště, v Ústí nad Orlicí u letního aquaparku v ulici V Lukách, v Pardubicích u Enteria areny. Tam lidé mohou projevit svůj názor také v referendu o Zelené braně.

Občané, kteří budou v době voleb mimo svůj volební okrsek, mohou až do středy požádat o vydání voličského průkazu. Ten získají na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Na úřad však musí dojít osobně.