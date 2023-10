To značí, že lidé žluté, bílé nebo modré kontejnery naprosto ignorují a do popelnic hází vše, co jim přijde pod ruku.

Češi sice třídí, odevzdají ale jen třetinu plastů

Toho si jsou vědomi i radní města Heřmanův Městec. "My samozřejmě víme, ve kterých lokalitách lidé třídí nebo netřídí. Ale tuto službu jsme si u společnosti JRK objednali proto, abychom získali odbornou analýzu a jejím prostřednictvím ukázali na to, za co všichni platíme," řekla Deníku místostarostka Zuzana Dvořáková, kterou k fyzické analýze odpadu inspirovalo město Přelouč. Podobně se průzkum uskutečnil i v Litomyšli nebo Chocni, ani tady nebyly výsledky uspokojivé.

Evropská unie tlačí Čechy k tomu, aby nejpozději do roku 2035 recyklovali 65 procent odpadu. K tomu máme ještě hodně daleko a snaha lidí je minimální.

Heřmanův Městec v loňském roce zvýšil poplatek za svoz komunálního odpadu ze 660 na 900 korun. "Za odvoz na skládku platíme stále víc a pokud nebudeme důsledně třídit, situace se bude jen zhoršovat," zdůraznila Dvořáková.

Podle nařízení Evropské unie musí míra recyklace v Česku dosáhnout 65 % již v roce 2035, nedávno přijatý zákon o odpadech však hovoří o ambiciózních sedmdesáti procentech. Je proto nezbytné začít odpady řešit již nyní.

Tříděný odpad končí na skládce? Nesmysl

Možná by mohla k pečlivému třídění napomoci finanční motivace. "Ano, o tom se s radními bavíme. Pokud by někdo vyprodukoval méně komunálního odpadu, hradil by nižší poplatek. Zákon o místních poplatcích to dovoluje. Ale jsou tu obavy, že lidé v honbě za finanční úlevou začnou házet odpadky k sousedům nebo třeba do lesa. Je to opravdu problém, který řešit musíme a máme na to poměrně málo času," uzavřela místostarostka.

Pečlivější třídění odpadu je přitom v zájmu našich vlastních peněženek. Podívejte se, proč.

Zdroj: Romana Netolická