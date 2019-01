Orlickoústecko - Představitel kauzy ústeckého nádraží by chtěl pomoci dalším obdobným spolkům.

Budova nádraží ČD v Ústí nad Orlicí. | Foto: archiv

Podporu občanským sdružením, která usilují o zachování z jejich pohledu kulturně hodnotných historických budov či jiných památek, by měla poskytovat Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky.

Pro její založení se rozhodl Martin Kadrman, známý z kauzy ústeckého nádraží, spolu s restaurátorem Petrem Šteflem a režisérem Pavlem Riesem. „Podali jsme registraci na založení ministerstvem vnitra, která by měla být do deseti dnů vyřízena. Počátkem září bychom chtěli uspořádat ustavující schůzi, na kterou by přijeli představitelé sdružení, která bychom zastupovali,“ informoval Martin Kadrman.

Z právního hlediska bude asociace rovněž občanským sdružením. Jedním z jeho cílů ale bude vylepšit vyjednávací pozici sdružení, která by zastřešovala, v případném sporu se státními úředníky. Dále, podle slov zakladatelů, pomoci sdružením zvolit adekvátní strategii pro dosažení jejich cíle. „Budeme také upozorňovat na nedostatky v systému ochrany kulturního dědictví v naší zemi a podílet se na rozvoji této péče,“ zmínil další z cílů Petr Štefl.



Odborníci jsou třeba



Památkový ústav vznik obdobných sdružení, a tedy i nové asociace, v podstatě vítá. „Pokud to bude v rámci toho, že budou spolupracovat s památkovým ústavem a půjde o sdružení lidí, kteří milují památkovou péči a historická sídla a chtějí je chránit, tak není důvod nebýt pro,“ vyjádřila se mluvčí Národního památkového ústavu Zdeňka Kalová. „Pokud v té organizaci budou třeba i členové památkového ústavu nebo historici, kunsthistorici a budou tak mít dostatečně fundované odborníky, aby mohli těm lidem poradit, bude to jedině dobře,“ okomentovala cíle asociace Kalová.

V té se s odborníky podle Kadrmana počítá. „Chtěli bychom spolupracovat třeba i s Asociací muzeí a Asociací restaurátorů. Z každého oboru nebo problematiky památkové péče chceme mít alespoň jednoho odborníka, který bude schopen nám pomoci svým jménem kauzy řešit,“ vysvětlil.

Zájem o členství v asociaci zatím podle zakladatelů projevilo sedm organizací. Mezi nimi i Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích. „Myšlenka asociace je myslím skvělá. Když je více lidí, má jejich počínání větší energii. Takovéto centrum může poskytnout metodickou pomoc, aby ta sdružení netápala a snadněji šla ke svému cíli. Slibujeme si od členství především spolupráci, zkušenost a sílu, která za námi bude cítit,“ uvedla Libuše Hrubá, předsedkyně sdružení, které se snaží zabránit developerské zástavbě v centru Strančic.

Zkušenosti z průběhu kauzy týkající se ústeckého nádraží (na snímku) jsou jedny z těch, které už asociace nabídnout může. Případ západočeských lázní Kyselka, kterým hrozí demolice, bude podle Kadrmana prvním, kterému se bude nová asociace věnovat po svém ustavení.

LADA KLIMOVOVÁ