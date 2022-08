Rybáři z Lanškrouna na Krátkém rybníce trhli rekord.Zdroj: Rybáři Lanškroun

S kamarádem se večer vypravil na rybník Krátký. Následoval obvyklý rituál - před nahozením v duchu vyslovit přání, ať už to konečně přijde. „Začali jsme v osm večer. Ve čtvrt na deset jsem cítil, že mi zabrala,“ vzpomíná na první momenty osudného srpnového večera.

Váha až 70 kilo

Následoval boj, na jehož začátku už bylo jasné, že na udičce nebude žádná drobotina. „Pak jsem se s ním pral asi patnáct minut,“ uvádí Matějka. Po vytažení sumce z vody rybáři vytáhli metr, aby sumce změřili. Na konci navíjecího metru se pak objevilo číslo 222 centimetrů. „Váhu odhaduji okolo 60 až 70 kilo,“ dodává Matějka.

Šťastný rybář pak stihl pořídit několik snímků a rybu s přáním všeho dobrého poslal zpět do vody. „Byl to pocit zadostiučinění. Faktem ale je, že každý rybář potřebuje k takovému úspěchu parťáka, bez něho by to nešlo,“ vyzdvihuje kamarádovu pomoc Matějka. Pořádné oslavy se však ještě nekonaly. „Slavit, jak se patří, ale budeme,“ poznamenává lanškrounský rybář rekordman.

Z podobného, ačkoliv menšího, úlovku se na Lanškrounských rybnících před šesti lety radoval také Jiří Ficner starší, který tehdy chytil 198 centimetrů dlouhého sumce.

Krátký rybník, který je prvním ze soustavy sedmi rybníků, byl přitom ještě před několika měsíci vypuštěný. Po deseti letech se zde totiž vloni uskutečnil výlov a začala rekonstrukce bezpečnostního přelivu. „V březnu se na hráz nastěhovaly bagry a naplno začaly stavební práce,“ vysvětluje Jana Urbanová z městského úřadu v Lanškrouně. Rozsáhlá rekonstrukce stala 14,5 milionu korun a nyní už je na rybníku zase pořádně živo, což dokazuje i Matějkův nedávný úspěch.