Nový dopravce, společnost BusLine, ale takové podmínky pro řidiče nestihl připravit. Šoféři si tak kávu neuvaří a absenci toalet řeší operativně, každý po svém. Podle některých z nich je právě chybějící zázemí jedním z faktorů, proč se dopravce potýká s nedostatkem zaměstnanců.

Součástí autobusových nádraží, která vlastní někdejší dopravce ICOM transport, je vybudované zázemí pro řidiče. Prostorné místnosti, toalety i kuchyňka. Na některých nádražích jsou však uzamčena. Kromě autobusu tak řidiči nemají během pracovní doby kde přebývat.

Ještě v květnu hrozilo, že autobusy nového dopravce nebudou moci zajíždět na autobusová nádraží vůbec. Černý scénář však nakonec nenastal, a tak kraj zaplatí za vjezd každého jednoho autobusu na nádraží 79 korun.

„To se děje na nádraží v Žamberku nebo třeba v Lanškrouně. Tam řidič zkrátka nemá, kam by si odskočil na toaletu, tak mu nezbývá nic jiného než se postavit k nejbližšímu sloupku a potřebu vykonat,“ vylíčil řidič z Orlickoústecka, který jako šofér pracuje celý život, ale ze strachu o práci si nepřál být jmenován.

Chybějící zázemí odradilo i další řidiče. „Ti chudáci budou muset sedět na kýblu, když to na ně přijde. Je to katastrofa. Arogance vedení společnosti je neuvěřitelná. Je to jeden z důvodů, proč jsem k BusLinu nepřešel,“ poznamenal řidič, který desítky let jezdil na Litomyšlsku.

ICOM transport přitom právě do zázemí pro šoféry v minulosti v kraji investoval 50 milionů korun. „Řidič má mít v pauze prostor, kde si odpočine, nají se a umyje si ruce,“ popsala ředitelka společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová.

Dalo by se tedy předpokládat, že si BusLine prostory pronajme. Chyba lávky. Dopravci se na podmínkách pronájmu nakonec nedohodli. „Nádraží spravované firmou ICOM transport nám neposkytují zázemí pro řidiče. Souvisí to s celkově nepřátelským chováním neúspěšného žadatele o provozování linek,“ uvedl mediální asistent BusLinu Radovan Vrátný na adresu konkurenčního dopravce.

Kratochvílová však takové argumenty odmítá. Jednání o pronájmu prostor pro řidiče prý probíhala od začátku prosince.

„V květnu ale vyšlo najevo, že BusLine má zájem pouze o část zázemí. To je pro nás nepřijatelné a neekonomické. Pokud z pěti kanceláří pronajmu dvě místnosti a koupelnu pro dvacet řidičů, do zbývajících prostor už se mi bude jen stěží hledat další nájemník,“ uvedla na příkladu Kratochvílová. Podle Vrátného BusLine řeší nastalou situaci „alternativně“.

V kraji však jezdí také další dopravci. Například Poličsko obstarává společnost Zdar ze Žďáru nad Sázavou. Právě jejímu managementu se podařilo vyjednat s vedením ICOMu podmínky. Řidiči v Poličce tak například mohou využívat zázemí bez problémů.

Za autobusovou dopravu v Pardubickém kraji je primárně zodpovědné hejtmanství, které desetiletý tendr s BusLinem uzavřelo. Náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš na opakované a naléhavé dotazy Deníku už více než týden nereaguje.

79 korun za vjezd

Terminály patří ICOMu a ten původně požadoval cenu o dvacet korun vyšší. To však bylo pro Pardubický kraj, který tento poplatek hradí, nepřijatelné. Zároveň však bylo potřeba najít kompromis mezi cenou a komfortem cestujících. „Rozhodující byla pochopitelně cena za vjezd. Pracujeme s veřejnými prostředky a musíme s nimi nakládat s péčí řádného hospodáře,“ řekl před časem Kortyš.

Dopravu v kraji nyní zajišťuje pět společností. Největší krajíc si ukrojila právě společnost BusLine, která jezdí v oblastech Orlickoústecka, Lanškrounska, Jevíčska a Svitavska. Jediný BusLine se v kraji potýká s problémy. Pardubický kraj prostřednictvím tiskové zprávy vyzval zástupce dopravce, aby zvážili, zdali je v jejich schopnostech linky provozovat.

„Odchod z vysoutěžených oblastí vedení BusLinu zcela jistě nezvažuje. Hledáme řešení, jak spoje zabezpečit,“ opáčil provozní ředitel společnosti Michal Hanč.