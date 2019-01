Ústí nad Orlicí – Program městských slavností Ústí nad Orlicí 2014, které mají tradiční podtitul „Město v pohybu – týden dobré pohody", nabízí nejen kulturu a sport, jeho součástí je i řada dalších doprovodných akcí. Patřily k nim i atraktivní ukázky práce sokolníků, kteří do Ústí přijeli ze Slovenska. O pozoruhodném „hobby" jsme hovořili s PAVLEM MICHALEM, šéfem slovenské sokolnické výpravy.

Sokolníci na ústeckém náměstí. | Foto: DENÍK/Karel Pokorný

Odkud jste do Ústí přijeli a co jste pro milovníky dravců připravili?

„Jsme ze Základní a mateřské školy Maximiliána Hella ve Štiavnické Bani, což je jen pár kilometrů od Bánské Štiavnice. Jsme Sokolnická skupina svatého Bavona. Máme jméno po patronovi sokolníků, který žil v sedmém století na dvoře flanderského krále a cvičil mu sokoly. Z našeho sdružení jsme tu tři, společně se mnou přijely ještě dvě žačky naší základní školy. V pondělí jsme připravili ukázky, které doprovodily večerní koncert kapely Čechomor na ústeckém náměstí, naši dravci létali nad hlavami tisíců posluchačů. Pro nás to byl velký zážitek. A věřím, že i pro návštěvníky koncertu. Pro nás to byla i čest, že jsme mohli létat při koncertu tak kvalitní kapely, jakou Čechomor je. V úterý jsme pak v rámci Dne životního prostředí připravili na náměstí dvě ukázky pro děti místních mateřských a základních škol.

Jak dlouho se vy osobně věnujete sokolnictví?

Už osmadvacet let. Začínal jsem v deseti. Sokolnictví se věnoval můj bratr, který studoval střední lesnickou školu. Já jsem mu pomáhal při cvičení dravců a už mi to zůstalo. Také já jsem studoval střední lesnickou školu, potom učitelství a dnes jsem ředitelem základní školy. A tyto aktivity se snažím využít i ve své škole. V rámci vyučování máme také předmět sokolnictví.

Které dravce v Ústí předvádíte a s kolika dravci pracuje vaše sdružení?

Máme tu káně lesní, káně Harrisovo, raroha velkého a orla bělohlavého. Všichni jsou uměle odchovaní. Na škole chováme celkem třicet tři dravců, kterým se aktivně věnuje sedmnáct, osmnáct dětí. Předmět sokolnictví a chov koní ale vyučujeme v sedmém, osmém a devátém ročníku školy. Je povinný a klasifikovaný, děti ho mají na vysvědčeních. Jsme zřejmě jedinou základní školou na světě, kde se tento předmět vyučuje.

Co dává sokolnictví vám a co dětem? Jaký je jejich vztah k ptákům?

Sokolnictví mi dává stále velkou radost. Je to starověké umění, které existuje zhruba čtyři tisíce let. A my ho pomáháme předávat z generace na generaci.To mě opravdu těší a naplňuje. Naši dravci jsou naučení pracovat s dětmi, děti zase umí pracovat s nimi, mají k nim hezký vztah. Hodně podstatné je ovšem i to, že děti získávají už na základní škole zručnosti a dovednosti, které mohou později využít při uplatnění na trhu práce. Naši bývalí žáci, kteří se na škole věnovali sokolnictví, dnes pracují jako profesionální sokolníci nejen na Slovensku, ale i v zahraničí: v Americe, Kanadě nebo v Dánsku.

V Ústí nad Orlicí nejste poprvé…

Jsme tu poněkolikáté, vystupujeme ovšem i na dalších místech České republiky i v okolních zemích, v Polsku nebo Maďarsku. Byli jsme s dravci ovšem také na Sardinii, na Maltě, v Anglii, v Belgii. Jsme zvaní i na oficiální akce Slovenské republiky, kde tvoříme součást programu, připomenu třeba návštěvy norského královského páru a švédského královského páru. Podobných příležitostí bylo víc. V Ústí jsme opravdu rádi, moc se nám tu líbí a těší nás, že tu své umění můžeme při městských slavnostech prezentovat.