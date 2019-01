Králický Sněžník – Na polské straně Králického Sněžníku by mohla být obnovena rozhledna, která tam stávala do 70. let. Záměr musí projít kvůli možnému vlivu na životní prostředí procesem schvalování ministerstva životního prostředí.

Králický Sněžník je největším magnetem oblasti. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Rozhlednu ve výšce 1426 metrů dnes připomíná jen hromada suti. Na vrcholu stála přitom už od roku 1899. Zbourána byla v roce 1973 kvůli špatnému technickému stavu. Podepsaly se na ní kyselé deště. Nyní chce Polsko turistickou atrakci obnovit. A není to poprvé, připomíná turista Ota Boura: „Zhruba před patnácti lety jsem se v obnovení rozhledny angažoval, v té době měli sehnaných dost peněz. Od té doby ale bylo podobných zaručených zpráv, že se bude stavět rozhledna, nejméně deset. Jsou to všechno utopie." Svůj skeptický postoj člen klubu českých turistů Horal vysvětluje: „Před pár lety se postavily rozhledny na Černé hoře, předloni na Klepém, myslím si, že rozhodně nedopadne to, že by ji měli stavět na vrcholu Králického Sněžníku. Hlavně to tam nikdo nepovolí, v současné době by nešlo zajistit ani staveniště, chybí tam cesta, elektřina, voda." Smířlivěji se k záměru staví ochránce přírody Jan Kaňka: „Pokud by byla obnovena, proti tomu bychom nic neměli, připomínkovat to nebudeme." Připomínkovat je možné do 12. října.