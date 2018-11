Policie v Chocni se stěhuje na nádraží

Choceň – Služebna Obvodního oddělení státní policie, která až dosud sídlila v centru Chocně, se bude stěhovat. Během příštího roku by měla přesídlit do rekonstruovaného objektu na choceňském vlakovém nádraží.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Archiv

Současná budova policie, která pochází z roku 1930, je podle mluvčí krajského policejního ředitelství Markéty Janovské dlouhodobě stavebně technicky nevyhovující.

„Rekonstrukce by si vyžádala 15 až 20 milionů korun. Přitom by se zřejmě nepodařilo dosáhnout ani při těchto nákladech stavu, který by odpovídal současným potřebám obvodního oddělení, protože její vnitřní dispozice i umístění je limitující,“ sdělila na dotaz Deníku Markéta Janovská.

Krajské policejní ředitelství se proto rozhodlo využít nabídku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Hradci Králové na poskytnutí volných prostor na nádraží v Chocni.

„Prostory budou na základě již schválené projektové dokumentace zrekonstruovány v příštím roce a předány Obvodnímu oddělení Choceň do dlouhodobé výpůjčky,“ upřesnila Markéta Janovská.

Na rozdíl od rekonstrukce původní, nevyhovující budovy v centru města, které by muselo financovat z rozpočtu policie, je takové řešení pro krajské ředitelství výhodné.

„Veškeré finanční náklady ponese SŽDC na základě memoranda s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, které poskytuje možnost vyčlenění investičních prostředků na rekonstrukci volných prostor k další výpůjčce pro organizační složky státu,“ vysvětluje Markéta Janovská. Ze strany policie budou hrazeny pouze měsíční provozní náklady, tak jako kdyby šlo o její vlastní prostory.

Podobnou možnost už dřív využilo Krajské ředitelství policie Olomouckého Kraje na nádraží Prostějově, kam se obvodní oddělení přestěhovalo před dvěma roky.

Vedení pardubického krajského ředitelství se podle Markéty Janovské rozhodlo pro tento krok rovněž proto, že jde o okamžité řešení, které přinese zlepšení kvality prostředí pro práci policistů i pro obyvatele Chocně.

Některým lidem se ale přestěhování policejní služebny z centra na periferii nelíbí. Obávají se, že policisté budou ve městě málo vidět. A je rovněž otázka, co bude s historickou budovou poté, až ji policie opustí. Nový starosta Chocně Jan Ropek o plánovaném stěhování policejní služebny ví.

Radnice uvažuje o městské policii

„Aktuálně zjišťujeme možnosti zřízení městské policie, byť i v minimalistické podobě, abychom dokázali zajistit přítomnost dohledu nad bezpečností v centru města,“ nastínil záměry choceňské radnice.

Předchozí vedení Chocně myšlenky na zřízení městské policie rázně odmítalo. Bývalý starosta Miroslav Kučera tvrdil, že ve městě je bezpečno a strážníci by přišli městský rozpočet příliš draho. Podle Markéty Janovské zhoršení dostupnosti policie pro občany ve městě nehrozí.