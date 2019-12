Policisté uzavřeli pátrání po téměř šedesátiletém muži z Orlickoústecka. Domů se ale rozhodně nevrátil s čistým štítem. Policisté po něm pátrali od 6. září a našli ho coby zloděje při vloupání do chatky v blízkosti České Třebové.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Indicie k tomu měli policisté už dříve a když zajištěné stopy u jedné z chatek, které také „navštívil“, ukázaly, že by pachatelem mohl být on, z pohřešovaného se rázem stal hledaným. Past sklapla 6. prosince. „Dnes už víme, že místo, kde byl dopaden, není tím jediným, kam se vloupal. Téměř 60letý muž se přiznal k celkem 19 vykradeným chatkám v okolí České Třebové, 4 na Orlickoústecku a k poškození traktoru spojeného s krádeží motorové pily. Suma sumárum, škoda je vyčíslena na částku převyšující 90.000 korun. Paradoxně více než dvě třetiny čítá poškození věcí, než co údajně odcizil,“ shrnula mluvčí policie Eva Maturová s tím, že jeho omezení na svobodě proběhlo bez větších komplikací. Stíhán je na svobodě, v případě prokázání a uznání viny mu za krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody hrozí až tříleté vězení.