DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí

Král Šalamoun řekl: „Radostným srdcem zkrásní tvář“. Je to vlastně rčení: Se zdravým duchem, zdravé tělo. A skutečně tam to začíná – uvnitř. Odpouštět a nacházet odpuštění. A především sobě odpustit a nebičovat se. Naplnit mysl dobrými věcmi, naplnit diář užitečnými činnostmi a podporovat v rámci rodiny investování do vztahů a budoucnosti. Tolik lidí říká, že rodina je nejdůležitější, ale nechová se podle toho. Usmiřme vnitřní krajinu s tou realitou kolem sebe – vnitřní stres poleví a i naše tělo pookřeje.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Je mi jasné, čím budou posilovat imunitu muži. Já bych kromě pár kapek slivovice dala na správný režim dne, pohyb, sladký spánek v dostatečném množství, denní přísun vitamínů a hlavně – pohodu. Každý den je možné najít dost podnětů k radosti, každý den lze přehlédnout pár nepříjemností a nasadit si kromě roušky i úsměv na tvář. Pomáhá to!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie,Lanškroun

Funguje u mě už roky stejný scénář. Snažím se pravidelně hýbat venku a pokud to vyjde, vyrážím s partou horolezců na jeden prodloužený víkend do Chorvatska. Letos je leccos jinak, ale třeba to vyjde. Skály totiž fungují skvěle, posilují všechny odolnosti najednou. Zbytek doladí moře a sluníčko. A aby mi neodešel učitelský hlas, občas si dám hašlerku nebo něco cucavého na podporu imunity v krku.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Se vší pokorou říkám, že podzim bude takový, jaký si ho uděláme. V lese mít roušku nemusíme, v posteli také ne, v sauně a v bazénu se nenosí, v hospodě rovněž tak. Dvě hodinky v kině nebo v divadle vydržíme. A když to všechno budeme absolvovat s milovanou osobou, uděláme pro svoji imunitu nejvíc, co půjde.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Doporučil bych let s Jírou Kristkem v našem vzdušném kočáře, krom výše uvedeného dojde i k uvolnění litrů endorfinů a vyřešení problémů se zácpou…