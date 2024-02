Od dětství se Martina Šmídlová chtěla věnovat farmacii. Vystudovala proto veterinární univerzitu a ve vysněném oboru pracovala téměř deset let. Pak ale přišla rodičovská dovolená, během níž začala vypomáhat v logistické a dopravní firmě svého otce. A už neodešla. Před několika dny Martina Šmídlová obdržela titul EY Podnikatel roku Pardubického kraje.

Martina Šmídlová, držitelka titulu EY Podnikatel roku 2023 Pardubického kraje. | Foto: EY Podnikatel roku

Titul EY Podnikatel roku Pardubického kraje 2023 získala žena. Martina Šmídlová spoluřídí a spoluvlastní se svým otcem rodinný holding, který je v oboru dopravy a skladování jedničkou mezi českými firmami bez zahraničního kapitálu.

Šmídl Holdingová Společnost s centrálou v Žamberku má dnes několik poboček a tři velká logistická centra, jedno z nich ve Vysokém Mýtě. Ve firmě pracuje dohromady přes 800 zaměstnanců, společnost provozuje přes 500 vlastních vozidel zajišťujících vnitrostátní i mezinárodní dopravu.

Rodičům vstup zakázán. Je to základ pro dobré vztahy s dětmi, míní Faltus

„Účast v soutěži mě přiměla ohlédnout se za tím, co jsme společně za těch více jak 30 let podnikání dokázali, kam jsme se posunuli. Velké poděkování patří porotě, ale také mým kolegyním, které mě přihlásily, a především mému otci, který naši firmu před 34 lety založil a díky němuž dělám to, co dělám,“ řekla po převzetí ocenění Martina Šmídlová.

Od dětství se Martina Šmídlová chtěla věnovat farmacii. Vystudovala proto Veterinární univerzitu v Brně a ve vysněném oboru pracovala téměř deset let. Pak ale přišla rodičovská dovolená, během níž začala vypomáhat v logistické a dopravní firmě svého otce. A v rodinném podniku už zůstala. Přestože Martina Šmídlová s nadsázkou říká, že ve firmě před 20 lety tak trochu uvázla, neměnila by.

Boj o spalovnu odpadů v Rybitví pokračuje. Pardubice uspěly na půdě Senátu

Porotu oslovila svým přístupem k byznysu, zaměstnancům i dobročinným aktivitám. Firma podporuje regionální projekty, které se věnují především práci s dětmi a mládeží. O Vánocích zaměstnanci naloží kamion dárky, vyzdobí ho světélky a vyjedou rozvážet dárky do vybraných institucí. Firma také pravidelně pořádá Rallye Šmídl – soutěž pro širokou veřejnost se zaměřením na bezpečnost na silnicích.

Celostátní vítězové jednotlivých kategorií soutěže budou vyhlášeni 6. března v Praze. Celorepublikový vítěz bude vyslán na světové finále, kde bude spolu s ostatními národními vítězi z téměř šedesáti zemí usilovat o titul EY Světový podnikatel roku.

Mohlo by vás zajímat: Konec třímiliardové modernizace. Pardubice a Hradec si jsou zase o něco blíž

Zdroj: Čížková Nikola