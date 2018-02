Pod dvěma bruslaři se na Rozkoši propadl led

Česká Skalice - Pod dvěma lidmi se dnes krátce po poledni propadl led na nádrži Rozkoš. Oba byli zachráněni, na břeh je v podvěsu transportoval záchranářský vrtulník.

„Bruslaři, kteří se nacházeli asi 1,5 kilometru od břehu, se sice dostali z vody zpět na led, ale kvůli popraskanému ledu se báli vrátit zpět na břeh. Aby se zahřáli, kroužili alespoň na bruslích. Na pomoc jim vyrazila po ledě záchranná skupina čtyř hasičů se člunem a současně se na břehu připravoval ke vzletu vrtulník letecké záchranné služby,“ uvedl ke včerejší mrazivé akci tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Obě osoby byly nakonec zachráněny právě pomocí záchranářského vrtulníku. Hasiči, kteří přispěchali ke dvojici po ledu, pomohli do člunu muži (*1981), který se propadl do vody po pás a ženě, (*1977), která byla zřejmě pod vodou celá. Ze člunu byli oba promáčení bruslaři po jednom vytaženi a transportováni v podvěsu na břeh. Zde si je převzali do péče zdravotníci.

„Vrtulník byl na Rozkoš odvolán z jiného zásahu. Po příletu se pokusil naložit oba bruslaře s dopomocí přímo na palubu vrtulníku, ale oba byli zesláblí natolik, že je vzdušný vír od vrtulníku odsouval po ledu pryč,“ popsal průběh záchranné akce mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Posádka tak změnila taktiku a připravila lanový podvěs, pomocí kterého byly obě osoby zachráněny. „Muže jsme transportovali sanitkou do náchodské nemocnice a žena byla převezena vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice. Oba byli značně podchlazeni, ale bez dalších známek poranění. Nasazením vrtulníku byla celá záchranná akce zkrácena o desítky minut. To bylo vzhledem ke stádiu hypotermie, ve kterém se oba bruslaři nacházeli, zcela zásadní,“ dodal Ivo Novák.

Událost svědčí o tom, že ani díky silným mrazům posledních dní nemusí být led na všech vodních plochách dostatečně silný. Osoby, které na led vstupují, by měly být maximálně opatrné a dodržovat základy bezpečnosti.

"Rozhodně se nedoporučuje pohybovat se po ledu o tloušťce menší než 10 až 12 centimetrů. Po ledové ploše se nepohybujeme ve skupinách a mezi jednotlivci by měla být udržována vzdálenost asi 5 metrů. Hasiči například doporučují nosit s sebou záchranné pomůcky, tak zvaná. rýpadla – krátké kovové hroty s rukojetí nebo strojit se do oblečení z umělých vláken, které v případě propadnutí se do vody nenasakuje vodu jako bavlna či vlna," doporučuje bruslařům na vodních plochách Martina Götzová.

Kdy je na ledě bezpečno:



Bezpečný led poznáme pomocí vytvoření sondy, abychom zkusili tloušťku ledu. Na pohybující se vodě musí být led vždy silnější, ale i ve stojatých vodách (rybníky) dochází vždy k mírnému proudění. Pokud začne led křupat nebo praskat, ihned si lehneme na břicho a vracíme se zpět tou samou cestou, kterou jsme po ledě šli.

Jak zachraňovat z ledové vody:



Při záchraně tonoucích osob z ledové vody je v prví řadě nutné zavolat na tísňovou linku 112 nebo na linky 150, případně 155. K okraji propadlého ledu se přibližujeme s maximální opatrností s ohledem na vlastní bezpečnost a s využitím co největší plochy (plazení, použití žebříku, desky…), pokud možno uvázáni na laně s jakýmikoliv plovacími pomůckami. Po vytažení tonoucího z vody zajistíme základní životní funkce, případně zahájíme resuscitaci a vyčkáme do příjezdu ZZS. Pokud je tonoucí při vědomí, převlékneme jej do suchého oblečení a zajistíme mu tepelný komfort.