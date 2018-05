Pochod připomene výročí. Vyjdou i mimořádné spoje

Potštejn - Tradiční Pochod přes tři hrady klepe na dveře. O víkendu „oblehnou“ hrady tisíce turistů.

Pochod přes tři hrady dokázal, že turistika je český fenoménFoto: Deník/Michal Friček

O víkendu to bude pod hrady na Rychnovsku a Orlickoústecku žít. V sobotu 5. května se bude konat 46. ročník akce Pochod přes tři hrady. Letos si organizátoři oblíbené turistické akce připravili několik novinek. V první řadě očekávají kulatý zápis do statistik.

„Letošní ročník očekáváme účast 150tisícího účastníka,“ uvedla za sopotnický Klub českých turistů Dita Hájková. Letošní ročník se navíc ponese v duchu dvou významných výročí. První připomene 100 let od vzniku republiky, to druhé pak 130 let od založení Klubu českých turistů. Kvůli velkému zájmu a přesahu akce do celého kraje budou v den tradičního výšlapu posíleny i vlakové spoje například z Hradce Králové či autobusy z Ústí nad Orlicí, Náchoda, Nového Města nad Metují Dobrušky či Rychnova nad Kněžnou. Pro turisty, kteří využijí příjezdu do jedno ze startovacích stanovišť vlak pak bude po předložení jízdenky připravena malá pozornost.

Celkem je pro návštěvníky připraveno 12 pěších tras od 5 do 50 kilometrů. Milovníky kol potěší 14 cyklotras, 6 tras je připraveno i pro koloběžky a dvě trasy pro běžecké turisty. Tradičními startovními místy jsou pak Potštejn, Sopotnice a Žampach. Registrace účastníků začne na stanovištích v 7, respektive 8 hodin ráno. Nedílnou součástí Pochodu přes tři hrady bude i bohatý doprovodný program a nově například i takzvaný Turistická kavárna.