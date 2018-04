Pochod čeká jubilejního návštěvníka. Vyhraje zájezd

Orlickoústecko - Na pochod bude i letos vypraven speciální vlak. Organizátoři slibují i další novinky.

Tradiční Sopotnice, osvědčený Žampach, romantický Potštejn. Pochod Přes tři hrady svá startovní a cílová místa nemění, pro letošní 26. ročník pochodu a 34. ročník na kole si ale pro své účastníky přichystal řadu novinek.

100 let republiky

Loni si na pochod našlo cestu 8 740 turistů a 879 cyklistů, k dosažení deseti tisíc účastníků tak chybělo jen málo. Už loni pořadatelé z KČT Sopotnice zařadili novinku, kdy v každém startovním místě proběhlo losování přihlášek a vylosovaní šťastlivci si odnášeli pěkné ceny. Na to se mohou turisté těšit i letos, navíc jednoho šťastného čeká slunná dovolená. „Letos očekáváme účast 150tisícího účastníka,“ vysvětlila hospodářka KČT Sopotnice Dita Hájková. Výherce jako odměnu dostane zajímavý zájezd od CK Kudrna, pro účast ve hře je ale nutné se předem zaregistrovat prostřednictvím webových stránek.

Připraveno je 12 pěších tras od 5 do 50 km a 12 cyklotras plus cílová hvězdicová jízda (z místa bydliště po zvolené trase do startovního místa a zpět), 6 tras pro koloběžky, 2 trasy běžecké turistiky.

Změny tématu dozná i letošní dětská Floriánkova stezka v Potštejně, která po loňském „Máme rádi zvířata“ bude mít motto „Naši záchranáři“. Letos je navíc akce spjata i s oslavou 100 let republiky. „Diplomy, medaile a dárky pro účastníky, to vše je samozřejmostí. Mezi novinky, které účastníkům nabízíme, jsou například turistická kavárna, rozšířený speciální jízdní řád vlakových spojů a posílení autobusových linek, dárek pro účastníky, kteří se prokáží, že přijeli vlakem, a podobně. Pravděpodobně budeme mít i fotokoutek s upomínkou na 100 let republiky,“ shrnula novinky Dita Hájková.

Do diáře zapište 5. 5.

Sobota 5. května vnese do jinak klidných obcí od časného rána hustý provoz. V Sopotnici se na tamním fotbalovém hřišti lidé scházejí už okolo sedmé ranní, na Žampachu a v Potštejně o hodinu později. Takže zapište si do diářů: 5. 5. pochod Přes tři hrady.